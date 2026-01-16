Amazon zeigt die neue Lara Croft, aber Fans sagen: „Interessiert mich nur, wenn sie einen Dino erschießt“

Das erste Bild der neuen Lara Croft für die neue Serie zu Tomb Raider löst eine große Diskussion in der Community aus. Wie die neue Lara aussieht, interessiert Fans eher weniger, solange sie endlich mit einer Geschichte überrascht werden, die nicht bedingungslos düster sein muss.

Was besorgt die Community? Im Gaming-Subreddit wurde ein Bild der neuen Lara Croft für Amazon Primes Serienadaption von Tomb Raider gezeigt. Für die neue Live-Action-Lara wurde Sophie Turner gecastet, die primär durch ihre Rolle als Sansa Stark in Game of Thrones bekannt wurde.

Das Bild zeigt Sophie im berühmten Outfit der Videospiel-Ikone, doch das Kostüm und die visuelle Darstellung von Lara Croft scheinen die Community anhand der Kommentare eher weniger zu interessieren.

Vielmehr sorgen sie sich um die narrative Umsetzung und hoffen, dass sie endlich eine Adaption sehen, in der Lara sich nicht erst selbstfinden muss, sondern sofort spaßige Action liefert: „Bitte lasst sie einfach von Anfang an Lara Croft sein. Bitte. Wir benötigen keine weitere Origin-Story“ (Nerdy_Valkyrie auf Reddit, ca. 3.300 Upvotes).

Hier seht ihr Lara Croft in Videospielaction in Tomb Raider: Legacy of Atlantis:

„Lasst uns mit unseren Medien ein bisschen Spaß haben.“

Was wünschen sich Fans von der Serienadaption zu Tomb Raider? In dem Redditthread wird schnell klar, dass so gut wie niemand etwas an der Darstellung oder Sophie Turner in der Rolle auszusetzen hat. Viel mehr wollen Fans einfach nur eine Serie, die sich nicht mit der Hintergrundgeschichte und Entwicklung von Lara Croft beschäftigt, sondern mit der Action, die sie an den Spielen so feiern.

„Macht einfach alberne Abenteuer mit einer weiblichen Indiana Jones wie in den Videospielen, lasst sie in der ersten Folge einen Dinosaurier erschießen, und seht zu, wie die Einschaltquoten steigen“, würde raziel_beoulve den Showrunnern am liebsten persönlich erklären.

Und auch ein anderer Nutzer mit dem Namen cat_prophecy meint: „Das echte Leben ist schon düster und hart genug. Lasst uns mit unseren Medien ein bisschen Spaß haben.“

Die Community dürstet nach Projekten, die sich nicht mit der Entstehungsgeschichte von Lara Croft beschäftigen, denn davon gäbe es in einem Jahrzehnt von „Tomb Raider“-Medien bereits genug.

Welche Richtung erhofft sich die Community? Die Kommentare mit den meisten Upvotes zeigen, dass Fans mit der neuen Serienadaption genau den gleichen Spaß erleben wollen, den sie auch in den Spielen finden:

„Ich bin nur interessiert, wenn sie einen Dinosaurier erschießt“, schreibt Less_Party.

„Ich muss einmal sehen, wie sie wie eine Stoffpuppe eine Klippe hinunterfällt, wenn sie bei einem Sprung eine Kante verfehlt“, erklärt Loki-L.

Und ein Fan wünscht sich wirklich die komplette Nostalgiebombe: „Es muss mindestens eine Szene geben, in der sie seitlich hin- und hertritt, sich zufällig umdreht, einen Rückwärtssalto mit Drehung macht, alle Polygone auseinanderfallen und stirbt.“

Ansonsten ist die Community sehr zufrieden mit dem Casting und Sophie: „Sophie sieht besser aus, als ich gedacht hatte – und hat offensichtlich VIEL im Fitnessstudio trainiert. Hut ab vor ihr, ich finde, sie sieht toll aus“ (One-Man-Wolf-Pack auf Reddit).

Die einzige echte „Kritik“, die Fans an dem Bild der neuen Lara Croft finden, lautet: Sie benötige mehr Dreiecke, was eine Anspielung auf die alte Spielgrafik und die verwendeten Polgyone ist.



