Netflix gibt euch ersten Einblick in die Animations-Serie Tomb Raider: „Wurde auch Zeit“

Netflix bringt in einer neuen Animations-Serie eine Heldin eurer Jugend zurück auf den Bildschirm. Jetzt zeigt ein erster Trailer, wie die Videospiel-Ikone in der Serie aussehen wird.

Was wir wissen: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ist eine neue Animations-Serie, die zurzeit von Netflix produziert wird. Damit bekommen wir erneut eine Adaption der beliebten Heldin.

Lara Croft hat es bereits in vielen Varianten auf die Bildschirme geschafft. Mit vielen älteren und neueren Spielen oder Filmen, mit ikonischen Besetzungen wie Angelina Jolie, wurden schon viele Geschichten der mutigen Archäologin erzählt.

Jetzt wagt sich auch Netflix an die Legenden um Lara Croft

Viele Informationen haben wir noch nicht, aber in einem ersten Trailer könnt ihr jetzt einen Blick auf die junge Heldin und ihre kommenden Abenteuer werfen. Alle versteckten Infos, die euch dieser Trailer via YouTube bieten könnte, hat MeinMMO Autorin Linda sich einmal genauer angeguckt.

Schon der Titel The Legend of Lara Croft lässt darauf schließen, dass die Serie sich auf die junge Frau und ihren Werdegang zur Heldin fokussiert. Ebenfalls scheint die Lara, die ihr im Trailer zu sehen bekommt, sehr jung zu sein. Vermutlich wird sich die Geschichte also recht früh in ihrem Leben ansetzen.

Auch die Beschreibung des Trailers spricht von dem Aufstieg von Lara Croft.

Ansonsten lässt der Trailer auch noch auf ein asiatisches Setting vermuten. Denn zu sehen ist ein leuchtender neunschwänziger Fuchs, dem Lara entgegensteht.

Die Reaktionen in den Kommentaren drücken eine große Begeisterung über die Ankündigung aus. Die meisten finden, es wurde Zeit, dass Lara Croft ihren Auftritt in einer eigenen Animations-Serie bekommt:

onepresence9460 schreibt: Wurde auch Zeit, dass Lara Croft eine brandneue Animations-Serie bekommt. Tomb Raider rockt.

xXW1LDDOG13Xx schreibt: So viele Videospiel-Adaptionen und ich liebe es.

uzochukwunjoku5849 schreibt: Was? Das kam völlig unerwartet. Das ist es, was Tomb Raider jetzt wirklich braucht.

Freut ihr euch auf die Animations-Serie? Was haltet ihr von dem Look der animierten Lara Croft? Schreibt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

