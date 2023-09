Netflix bringt den männlichsten Helden eurer Kindheit zurück, lässt ihn gegen ein muskulöses Skelett kämpfen

Netflix hat einen neuen Trailer zu Masters of the Universe: Revolution hochgeladen und in diesem erwartet euch ganz viel Action, denn es heißt He-Man gegen Scare Glow.

Masters of the Universe: Revolution ist eine Netflix Serie, die 2024 auf der Streamingseite erscheinen soll. Die Animationsserie erzählt die Fortsetzung der Geschichte von Masters of the Universe: Revelation, welche seit 2021 mit zwei Staffeln auf Netflix zu sehen ist.

In der neuen Serie ist He-Man’s Erzfeind Skeletor mächtiger als jemals zuvor, nachdem er vom Horde-Mitglied Motherboard assimiliert wurde. So müssen die beiden Feinde sich einem erbitterten Kampf stellen.

Fans hoffen auf He-Man als Protagonisten

Der kurze Trailer zeigt euch einen Kampf zwischen He-Man und Scare Glow. Wenn ihm auch kurz sein Vater zur Hilfe kommen möchte, merkt dieser schnell, dass sein Sohn keine Hilfe in diesem Kampf nötig hat. Und tatsächlich geht He-Man nach ein paar Schlagabtauschen und Rückschlägen siegreich aus dem Kampf hervor.

Wie die Reaktionen in den Kommentaren via Youtube zeigen, hoffen viele Fans endlich den Helden als Protagonisten erleben zu dürfen. Denn dieser kam ihnen in dem Vorgänger Masters of the Universe: Revelation zu kurz:

ranajitchakraborty9996 schreibt: Ich bin so froh He-Man wieder in Aktion zu sehen. Bitte macht ihn nicht wieder zum Zweitcharakter. Wir wollen ihn als unseren Helden.

captainnofun6366 schreibt: Ich vermute, das sind die 95 % Screentime die He-Man in dieser Staffel bekommt.

crimsonorc schreibt: Es war toll all die anderen Charaktere in Revelation kennenzulernen, aber es wäre noch besser He-Man in mehr Aktion zu sehen.

Wenn viele Stimmen sich auch über die Sorge äußern, erneut wenig von ihrem Helden zu sehen zu bekommen, sind sich die meisten jedoch einig, dass die Animationen der Serie sehr gut sind. Und auch, wenn der männliche Held in der Serie von 2021 nicht oft zu sehen war, beschreiben viele Kommentare die Serie als gut und hoffen jetzt auf ähnlich gute Qualität.

Wünscht ihr euch für Masters of the Universe: Revolution ebenfalls mehr von He-Man? Diskutiert gerne mit.

