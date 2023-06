Gute Anime brauchen immer einen eigenen Streaming-Dienst? Nicht unbedingt. Denn auch Netflix hat ein paar gute Anime im Angebot.

Wer die neusten und beliebtesten Anime sehen will, der muss zumeist auf besondere Streaming-Dienste zurückgreifen – wie etwa Crunchyroll, Hidive, Prime Video oder viele andere. Doch auch bei den eher allgemeineren Streaming-Diensten, wie etwa Netflix, gibt es einige Anime-Perlen.

Wir stellen euch daher heute 5 gute Anime vor, die ihr einfach mit eurem Netflix-Abo sehen könnt.

Romantic Killer

Alternative Namen: /

Genres: Comedy, Romanze

Episoden: 12 (Loses Ende)

Anzu braucht nur drei Dinge in ihrem Leben: Schokolade, Videospiele und ihre Katze. Sie interessiert sich schlicht nicht für eine Romanze. Aber als sie ein schlecht entwickeltes Dating-Game startet, begegnet sie plötzlich einer sonderbaren Kreatur namens Riri, die Anzu zu „Testperson 1“ erklärt – mit dem Ziel, dass sie eine typische „Harem-Story“ im echten Leben erlebt.

Riri raubt ihr Schokolade, Katze und Videospiele – und erklärt, dass sie all das nur zurückbekommt, wenn sie sich auf einen der zahlreichen Männer einlässt, die Riri nun in ihre Richtung lenkt. Anzu versucht den fast schon klischeehaften Begegnungen mit ihren Traummännern zu widerstehen und stolpert dabei von einer amüsanten Situation in die nächste.

Was sollte man von Romantic Killer erwarten? Romantic Killer ist eines dieser versteckten Juwelen, von dem viele gar nichts mitbekommen haben. Doch wer sich auf die erste Folge einlässt, wird mit einer überraschend lustigen und doch emotionalen Geschichte belohnt, in der es immer wieder viel zu lachen gibt. Anzu dabei zuzusehen, wie sie versucht, all den „Liebesfallen“ zu entgehen und dabei nur dafür sorgt, dass die Herren der Schöpfung ihr noch mehr zu Füßen liegen, ist ungeheuer witzig – selbst wenn die Serie gegen Ende auch deutlich ernstere Töne anschlägt.

Vampire in the Garden

Alternative Namen: /

Genres: Action, Fantasy, Drama

Episoden: 5 (Abgeschlossen)

Vor langer Zeit haben Vampire ihren Schritt aus der Dunkelheit gewagt und sich rasant vermehrt. Innerhalb weniger Jahre wurde die Menschheit zurückgedrängt und versteckt sich nun in wenigen großen Städten vor den neuen Herrschern des Planeten, abgeschirmt durch riesige Wände und Flutscheinwerfer.

Die junge Momo ist in dieser abgeschirmten, weitestgehend von Kultur (wie Musik und Film) befreiten Welt aufgewachsen und kennt derlei nur noch aus Geschichten.

Die Vampire hingegen, frönen dem Genuss, Gesang, Musik und Tanz – während sie den Krieg gegen die Menschheit fortführen. Die angehende Königin der Vampire, Fine, nimmt an einer der finalen Schlachten teil. Als sie Momo trifft, die in ihrer Verzweiflung ein altes Lied anstimmt, ist Fine davon so verzaubert, dass sie Momo entführt. Das ist der Beginn einer wilden Verfolgungsjagd, einer aufkeimenden Liebe und der Suche nach einer Möglichkeit, dass Menschen und Vampire miteinander leben können.

Was sollte man von Vampire in the Garden erwarten? Die Gesamtdauer von Vampire in the Garden beläuft sich nur auf rund 130 Minuten, sodass man die Serie eher als „langen Film“ ansehen und gut an einem Abend „wegbingen“ kann. Das werden die meisten von euch auch ohnehin tun, denn die Welt, aufgeteilt in Vampire und Menschen, die beide ums Überleben kämpfen, ist spannend gestaltet. Die Beziehung von Momo und Fine mag dem etwas abgedroschenen Konzept von „zwei Freunde aus verfeindeten Kulturen“ folgen – doch sind die Charaktere absolut liebenswert.

Wer moderne Vampirgeschichten, Action und eine (ziemlich verletzende) Prise Herzschmerz mag, wird Vampire in the Garden lieben.

