Split Fiction Film: Release, Cast, Trailer – Alle Infos zur Videospielverfilmung mit Sydney Sweeney

Mit Split Fiction wird das nächste Videospiel verfilmt. MeinMMO fasst euch alle bisher bekannten Informationen zum Release, Cast und Trailer des Films mit Sydney Sweeney zusammen.

Was ist Split Fiction? Split Fiction ist ein Action-Adventure, das auf Koop setzt. Entwickelt wurde es vom schwedischen Studio Hazelight Studios und stammt aus dem Jahr 2025. Das Spiel wurde von Electronic Arts gepublisht.

Im Spiel geht es um die Autorinnen Mio und Zoe, die in einer Maschine landen, die ihre Geschichten stehlen will. Um freizukommen, müssen sie aus ihren Welten ausbrechen.

Wann erscheint der Film zu Split Fiction? Bisher gibt es kein Release-Datum zur kommenden Videospielverfilmung.

Der Film wurde zum ersten Mal im April 2025 angekündigt. Wie Dexerto im Januar 2026 berichtete, soll laut Josef Fares, dem Director des Spiels, eine erste Version des Skripts bereits fertig sein.

Split Fiction Film: Trailer und Cast

Gibt es einen Trailer zum Split Fiction Film? Nein, bisher gibt es keinen Trailer zum Film. Der Film befindet sich noch in einer frühen Produktionsphase, weshalb es wohl vorerst dauern wird, bis man einen echten Trailer veröffentlicht.

Welchen Cast hat der Split Fiction Film? Bisher ist nur bekannt, dass Schauspielerin Sydney Sweeney im Film eine Rolle übernehmen wird. Ob sie jetzt Zoe oder Mio spielt, ist bisher aber unbekannt.

Hinter den Kulissen sind aber noch andere Namen bekannt. Regie übernimmt Jon M. Chu. Er übernahm in der Vergangenheit die Regie an den beiden neuen Wicked-Filmen, Die Unfassbaren 2 oder etwa Crazy Rich Asiens.

Josef Fares soll am Skript mitarbeiten, ansonsten ist auch Rhett Reese für das Drehbuch verantwortlich. Er schrieb an den Drehbüchern der 3 Deadpool-Filme mit und beispielsweise an Zombieland.

Split Fiction Film: Handlung

Worum geht es in Split Fiction? Bisher ist zur konkreten Handlung des Films nichts bekannt, man kann aber erst einmal davon ausgehen, dass die Story des Spiels adaptiert wird.

Im Spiel geht es um die Autorinnen Mio und Zoe werden von einer Firma eingeladen, eine neue Maschine zu testen. Damit können sie in die von ihnen geschaffenen Welten reisen. Das ist aber keine nette Geste. Die Firma will die Ideen der Autorinnen stehlen, um sie selbst zu nutzen.

Da Mio und Zoe verschiedene Werke geschrieben haben, mischt Split Fiction Elemente aus dem Genre Science-Fiction und Fantasy zusammen und erzählt damit eine Geschichte über Kreativität und geistiges Eigentum.

Split Fiction ist nicht das einzige Videospiel, das in Zukunft einen Film bekommen soll. Der Koop-Shooter das befindet sich auch als Film in Produktion. Mit dabei ist sogar Jason Momoa, der Darsteller hinter Aquaman: Helldivers-Film: Release, Vorlage, Regisseur – Alle Infos zur Verfilmung des Koop-Shooters