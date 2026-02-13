Helldivers-Film: Release, Vorlage, Regisseur – Alle Infos zur Verfilmung des Koop-Shooters

Helldivers wurde mit dem 2. Teil ein ziemlich erfolgreiches Spiel. Jetzt soll die Reihe auch einen Film bekommen. MeinMMO fasst euch alle bisherigen Infos zusammen.

Was ist Helldivers? Helldivers ist eine Spiele-Reihe, die bisher 2 Titel erhalten hat. Vor allem der 2. Teil wurde zu einem großen Überraschungserfolg. Aktuell befindet sich auch ein Film zum Spiel in Arbeit.

Wann ist der Release vom Helldivers-Film? Der Film zu Helldivers soll am 10. November 2027 in die Kinos kommen.

Was ist die Vorlage des Films? Die Helldivers-Spiele haben keine konkrete Story und lassen sich am ehesten mit Starship Troopers vergleichen. Man kann davon ausgehen, dass nicht eines der beiden Spiele direkt als Vorlage genutzt wird, sondern dass man die Helldivers-Welt im Allgemeinen (also den Humor und die Stimmung) als Vorlage nutzt.

Wer ist der Regisseur vom Helldivers-Film? Justin Lin soll Regie beim Film zu Helldivers führen. Er hat bereits Erfahrung mit Blockbustern. Ihr könntet ihn unter anderem als Regisseur folgender Filme kennen:

  • The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
  • Fast and Furious Five (2011)
  • Star Trek Beyond (2016)
  • Fast and Furious 9 (2021)

Sein letzter Film war 2025 das Drama Last Days.

Hier könnt ihr euch einen Trailer der Spiele anschauen:

Helldivers 2 zeigt im Trailer zu Machinery of Oppression wie die neuen Cyborgs den Kampf verändern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Helldivers-Film: Trailer, Cast und Handlung

Gibt es einen Trailer zum Helldivers-Film? Nein, bisher wurde kein Trailer zum Film veröffentlicht. Auch Bilder vom Set oder Promo-Material gibt es bisher nicht.

Da die Dreharbeiten offenbar noch nicht begonnen haben, wird es wohl noch etwas dauern, bis Teaser oder Trailer veröffentlicht werden.

Wer ist im Cast vom Helldivers-Film? Bisher ist nur ein Darsteller bekannt. Wie die Variety am 11. Februar 2026 bekannt gegeben hat, wird Jason Momoa im Film eine Rolle übernehmen. Er spielte bereits in der Videospielverfilmung von Minecraft mit, und die meisten werden ihn als Aquaman oder Khal Drogo kennen.

Was ist die Handlung vom Helldivers-Film? Bisher ist die konkrete Handlung unbekannt. In Helldivers dreht sich alles um die Super-Erde, die von externen Gefahren wie den Terminiden, den Automates oder den Illuminates bedroht wird.

Dabei setzt die Super-Erde gezielt auf Propaganda, um die Menschheit auf den Krieg gegen diese Fraktionen einzustimmen.

Das Drehbuch soll von Gary Dauberman geschrieben werden. Er arbeitete als Drehbuchautor unter anderem an folgenden Filmen:

  • Annabelle (2014)
  • Es (2017)
  • The Nun (2018)
  • Until Dawn (2025)
Helldivers ist nicht das einzige Universum voller Bedrohungen und Action, das einen Film oder eine Serie bekommen soll. Auch aus dem Warhammer 40.000-Universum soll eine Serie entstehen. Mit an Bord ist Henry Cavill: Warhammer Staffel 1: Alle Infos zur Serie mit Henry Cavill auf Amazon Prime – Start, Trailer und Besetzung

