Der Erfolg von Helldivers 2 begann mit einem Stein, der einen Spieler getroffen hat

Wie hat sich das auf Helldivers 2 ausgewirkt? Diese Design-Philosophie findet sich heute überall in Helldivers 2 wieder. Jeder Luftschlag, jede Granate und jede feindliche Rakete können etwas völlig Unerwartetes auslösen und so für chaotische, lustige oder denkwürdige Momente sorgen.

Stenmark war skeptisch und antwortete: „Es ist nur ein einzelnes physisches Projektil, das irgendwo landet und nie etwas trifft.“ Doch Pilestedt ließ nicht locker: „Aber vielleicht bei einem von 100 Millionen. Das ist in Ordnung.“ Also implementierte Stenmark die Idee.

Wenn ich einen großen Stein auf einen Gegner schieße und er ihn nicht tötet, müssen wir etwas mit dem Stein machen, man kann ihn nicht einfach verschwinden lassen. Können wir ihn in die Luft abprallen lassen oder so?

Was hat es mit dem Felsbrocken auf sich? Johan Pilestedt, CCO und Ex-CEO von Arrowhead Game Studios , war über viele Jahre hinweg für die Entwicklung von Helldivers 2 verantwortlich. Doch bevor sein Team überhaupt an Helldivers dachte, arbeiteten sie an Magicka, einem kooperativen Zauberabenteuer, in dem Spieler mit verschiedenen Elementen und Zaubersprüchen experimentieren konnten.

