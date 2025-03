Einer der fiesesten Roboter von Helldivers 2 ist jetzt viel schwieriger zu besiegen, macht eure stärksten Waffen wirkungslos

Helldivers 2 hat in einem Update den Fabrikläufern ein neues Extra verpasst und das macht die riesigen Roboter jetzt viel unangenehmer.

Um welchen Roboter geht es? In Helldivers 2 gibt es einen riesigen Roboter namens Factory Strider (deutsch: Fabrikläufer), der schwer gepanzert ist und in seinem Inneren kleinere Roboter herstellt, die er anschließend auf dem Schlachtfeld droppt.

Fabrikläufer sind echt unangenehme Gegner, die selbst viel Schaden verursachen können und durch ihre Fähigkeit, stetig neue Truppen zu fabrizieren, euch zusätzlich die Kontrolle über den Kampf entziehen.

Läufer blockieren eure orbitale Unterstützung

Wieso ist der Roboter jetzt viel schwieriger zu besiegen? Am 18. März 2025 brachte Helldivers ein neues Update, das einige Schrauben am Balancing drehte und eine neue Kriegsanleihe ins Spiel brachte. In dem Update war auch eine kleine Veränderung an den Fabrikläufern enthalten, die nicht in den Patch Notes stand:

Die Fabrikläufer können jetzt mit einem Störsender statt einer Kanone spawnen.

Störsender sind in Helldivers 2 eine echte Plage. Sie verhindern, dass ihr Orbital- und Luftangriffe, neue Taktikausrüstung oder Unterstützung (den Respawn gefallener Mitspieler) anfordern könnt. Störsender müssen schnellstmöglich ausgeschaltet werden, da sie euch den Zugriff auf wichtige und starke Ausrüstung sperren, was den Kampf deutlich verkomplizieren kann.

Wie kontert ihr die Fabrikläufer am besten? Durch ihre harte Panzerung können die riesigen Roboter nur mit explosiven Angriffen ausgeschaltet werden. Nutzt also am besten Unterstützungswaffen wie die Quasarkanone, das Rückstoßfreie Gewehr oder die Railgun und zielt auf das Gesicht des stählernen Biestes.

Was sagen die Spieler dazu? Die Community von Helldivers berichtet auf Reddit schon eifrig über die Fabrikläufer mit Störsender. Eine häufige Reaktion der Spieler ist ganz simpel: „Was zum Teufel?!“

Ein anderer Spieler glaubt, das könnte zu einem „wilden Anstieg der Schwierigkeit“ führen, da das Anfordern von Adler-Luftangriffen und Orbital-Schlägen dadurch sehr viel unzuverlässiger sein wird. Über 3.200 Reddit-User zeigten mit einem Upvote ihre Zustimmung.

Einige Spieler sind dank der neuen Fabrikläufer jetzt überzeugt, dass die Entwickler es ernst genommen haben, als ein Teil der Community sagte, das Spiel sei inzwischen zu leicht. Ob Helldivers 2 zu leicht ist, hängt allerdings auch von eurem Build ab: Helldivers 2: Bestes Loadout – Das stärkste Setup, um auch als Solo-Spieler zu überleben