Helldivers 2: Factory Strider finden und besiegen – So bezwingt ihr die Fabrikschreiter

So findet ihr die Fabrikschreiter: Um die Fabrikschreiter zu finden, müsst ihr euch zuerst in das rote Gebiet der Automatons begeben. Die Fabrikschreiter können zufällig in jeder Mission auftauchen, die auf Schwierigkeitsstufe 4 oder höher angesetzt wird.

Die Automatons fahren in Helldivers 2 große Geschütze aus: die Factory Strider oder auch Fabrikschreiter. Diese großen Ungetüme sind wandelnde Fabriken, die weitere Roboter herstellen und euch angreifen können. Wie ihr sie finden und besiegen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to