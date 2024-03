Helldivers 2 bringt zwei neue Waffen ins Spiel, doch die Community wollte eigentlich eine andere

In Helldivers 2 haben die Entwickler aus dem Nichts zwei neue und mächtige Waffen implementiert. Welche das sind, was sie draufhaben und warum die Community eine andere Waffe haben will, erfahrt ihr hier.

Welche Waffen sind neu? In Helldivers 2 haben die Entwickler passend zur neuen Operation der Helldiver zwei neue Waffen entwickelt. Diese wurden erst kürzlich hinzugefügt und erweitern so die Taktikausrüstungen der Spieler. Das sind die Waffen:

MG-206-Schweres Maschinengewehr

Das Gewehr verschießt große Patronen und besitzt zudem ein kleines Magazin von 75 Kugeln. Ihr könnt zusätzlich den Feuermodus anpassen und zwischen 450, 750 und 1200 Kugeln pro Minuten wechseln. Achtet jedoch darauf, dass dadurch auch eure Präzision leiden wird, da das Gewehr ohnehin schon einen heftigen Rückstoß besitzt.

Kosten: 6000

6000 Anforderungszeit: 3 Sek.

3 Sek. Anwendungen: Unbegrenzt

Unbegrenzt Abklingzeit: 480 Sek.

LAS-99-Quasarkanone

Die Kanone ist der größere Bruder der Railgun jedoch mit unendlich Munition. Ihr ladet bei der Waffe einen heißen Strahl auf und lässt diesen dann auf eure Gegner los. Nach einem Schuss müsst ihr die Waffe jedoch lange abkühlen lassen.

Kosten: 7500

7500 Anforderungszeit: 3 Sek.

3 Sek. Anwendungen: Unbegrenzt

Unbegrenzt Abklingzeit: 480 Sek.

Obwohl die Waffen neu sind, wollten viele Spieler eine andere Waffe im Kampf gegen die Roboter – die Minigun. Schon im Vorfeld diskutierte der Chef von Arrowhead mit seiner Community über die Möglichkeit einer Minigun, doch die Diskussion wurde schnell abgebrochen.

Helldivers 2 zeigt die neue Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ in einem Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Spieler wollten eine unaufhaltsame Minigun

Was brauchen die Helldiver? In den sozialen Netzwerken wie Reddit und Twitter tauschten sich viele Spieler über neue Waffen und mögliche Ausrüstungsvorschläge aus. Es wurden nicht nur neue Waffen und Rucksäcke vorgestellt, sondern auch Taktikausrüstungen. Ein beliebter Vorschlag in der Community ist dabei die Minigun.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie schon erwähnt diskutierte auch Pilestedt, der Chef von Arrowhead, mit der Community über die Implementierung einer solchen Waffe. Das sei jedoch schwierig, da das Gewehr einen so großen Rückstoß hätte, der eine einwandfreie Benutzung erschweren würde. Während die Fans weiter über mögliche Lösungen mit Pilestedt diskutierten, blockte dieser ab.

Vielleicht könnte das neue große MG der Grund dafür gewesen sein, weshalb Pilestedt die Diskussion nicht weiter vertiefen wollte.

Mit diesen neuen Waffen können die Helldiver den Kampf gegen die Automatons wahrscheinlich gewinnen. Auf dem Papier wirken sie jedenfalls mächtig, ob sie sich jedoch gegen die derzeitige Meta der Panzerabwehr und des Arc-Gewehrs behaupten können, wird sich zeigen.

Helldivers 2: Spieler verliert seinen besten Freund, will ihn nach dem Tod ehren, sogar der Chef möchte helfen