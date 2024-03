Der Chef von Helldivers 2 deutet die womöglich mächtigste Waffe der Demokratie an, nimmt direkt alles wieder zurück

Der CEO von Helldivers 2 ist des Öfteren in Diskussionen der Community beteiligt. So versuchte er seinen Spielern zu versichern, dass es keine fliegenden Käfer im Spiel gibt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Reaktionen aus der Community: Die Reaktionen auf den möglichen Teaser scheinen durchweg positiv zu sein, so überlegen viele der Spieler nach möglichen Lösungen für die Einführung einer Gatling Gun. So schreiben einige Nutzer:

Um welche Waffe handelt es sich hierbei? Die Rede ist von der Gatling Gun. Der CEO betont jedoch, dass für eine Einführung dieser Waffe einige innovative Mechanismen notwendig seien. Außerdem, so Pilestedt, wäre eine weitere Voraussetzung hierfür, dass der Rückstoß richtig dargestellt wird, was nicht so einfach zu sein scheint.

