Spieler finden fliegende Käfer in Helldivers 2 doch der CEO widerspricht: „Jeder weiß, dass Käfer nicht fliegen können“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist jetzt wahr? Die fliegenden Käfer könnten schon bald im Spiel erscheinen. Aktuell läuft auch der Generalbefehl, der die Käfer für immer von den Planeten vertreiben soll , in dem er den Planeten gegen sie impft. Die Community spekuliert, dass das in der Story schiefgehen könnte, und dadurch die neuen, fliegenden Käfer ins Spiel kommen. Ob das stimmt, ist jedoch nicht klar.

Ähnlich wie vor der Veröffentlichung der Mechs, scheinen die Gegner bereits fertig im Spiel zu existieren. Spieler mit Cheats, Entwickler oder einfach zufällig, könnten die Gegner also in euren Runden auftauchen. Mit den „Gerüchten“ der fliegenden Käfer konfrontiert äußerte sich nun auch der CEO der Entwicklerfirma Arrowhead.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to