Helldivers 2 schraubt erneut am Balancing, macht einen der fiesesten Gegner schwächer – Patch Notes

Die Menge an schwer gepanzerten Zielen, die auf höheren Schwierigkeitsgraden spawnen, insbesondere bei Terminiden, war online und intern ein großer Diskussionspunkt. Die Absicht ist, dass die Gruppen eine Art von Panzerabwehr mitbringen müssen, aber nicht in dem Maße wie bisher.

Vor dem Patch war es üblich, mit Panzer brechenden Geschossen auf die Beine eines Stürmers zu schießen , wenn ihr ihn eliminieren wolltet. So brachen beispielsweise 2 Raketen aus der Einmal-Panzerabwehr die Panzerung an den Beinen, wodurch ihr an den Bruchstellen anschließend mit normalen Waffen Schaden verursachen konntet. Das ist weiterhin möglich, doch der Kopf soll nun ebenfalls ein lohnenswertes Ziel sein.

In Helldivers 2 gibt es zwei feindliche Fraktionen, mit denen ihr euch bei der Verbreitung der Demokratie auseinandersetzen müsst: die Käfer und die Roboter. Letztere stellen im Kampf eine besonders knackige Herausforderung dar, doch auch die Käfer haben einige unangenehme Gesellen in ihren Reihen. Einer von den fiesesten Käfern hat jetzt einen Nerf bekommen.

