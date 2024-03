Helldivers 2 hat die besten Waffen generft, aber das ist etwas Gutes

Die Entwickler von Helldivers 2 haben viel Kritik dafür erhalten, dass sie die besten Waffen des Spiels generft haben. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller ist jedoch der Überzeugung, dass das eine richtige Entscheidung war.

Helldivers 2 hat mit einem umfangreichen Patch die besten Waffen des Spiels deutlich verschlechtert.

Die Breaker hat weniger Schuss und einen größeren Rückstoß,

Die Railgun kann im sicheren Modus keine schwere Panzerung mehr zerbrechen

Der Schildgenerator-Rucksack hat jetzt einen merklich längeren Delay, nachdem das Schild durch eintreffenden Schaden vorübergehend deaktiviert wurde.

Kurz gesagt, Arrowhead hat das Meta-Loadout massiv generft, vielleicht sogar zerstört. Das frustriert viele Spieler, manche sind sogar richtig sauer und können den Entwicklern diesen Eingriff in das Balancing nicht verzeihen. Statt die guten Waffen zu nerfen, hätten die Schlechten verbessert werden müssen.

Auch ich hatte viel Spaß mit dem Loadout, vor allem mit dem Schildgenerator-Rucksack und der Railgun. Dennoch bin ich der festen Meinung: diese Nerfs sind richtig gut für das Spiel und die richtige Entscheidung!

Der richtige Mix aus Herausforderung und Spaß

Um zu verstehen, weshalb der Nerf so wichtig für das Spiel ist, müsst ihr euch den Namen des Spiels genauer anschauen: HELL – DIVER. Das Gameplay des Koop-Shooters soll herausfordernd sein. Besonders auf den hohen Schwierigkeitsgraden sollt ihr euch vorkommen, als wenn die Hölle über euch zusammenbricht.

Deswegen spawnt ihr nach einem Tod auch nicht einfach neu oder werdet wie von Zauberhand wiederbelebt. Jedes Mal, wenn euer Helldiver den Käfern oder Robotern zum Opfer fällt und stirbt, wird ein neuer Helldiver als Ersatz von dem Zerstörer in die Schlacht geschickt. Die Über-Erde schickt einen tapferen Soldaten nach dem anderen in den Tod.

Es ist also für das Spielprinzip und für die Lore des Shooters wichtig, dass sich der Schwierigkeitsgrad „Helldive“ auch wirklich wie ein Ausflug in die Hölle anfühlt. Ihr müsst einer gefühlt unüberwindbaren Herausforderung gegenüberstehen. Wenn ihr eine Mission dann dennoch erfolgreich abschließt, ist es das beste und befreiendste Gefühl überhaupt.

Zu starke Waffen verhindern eine angemessene Herausforderung

Mit der Meta, die den Shooter die vergangenen Wochen dominierte, waren die hohen Schwierigkeitsgrade keine große Herausforderung mehr. Selbst auf Stufe 8 oder 9 waren die Missionen in einem 4er-Trupp gar nicht so schwierig zu bewältigen. Wir teilten uns teilweise sogar in 2er-Teams auf und liefen die verschiedenen Ziele und Nebenmissionen parallel an, um noch schneller mit den 40-Minuten-Missionen fertig zu sein.

Das ist allerdings großer Quatsch und schadet der Langzeitmotivation, wenn wir die schwierigsten Missionen auch zu zweit erledigen können. Wichtig war schließlich nur, das richtige Loadout zu tragen – Breaker, Railgun, Schildgenerator-Rucksack, Schienenkanonen-Schlag.

Auf Stufe 7 ist bei uns mit dem Loadout regelmäßig niemand gestorben, selbst die Spritzen wurden kaum verbraucht. Auf Stufe 8 sammelten wir nur Tode, wenn wir uns in 2er-Teams aufteilen und bei einem Nest einen Bug-Ausbruch auslösten, die Kontrolle verloren und mit 8 Stürmern und 3 Säuretitanen gleichzeitig kämpften, während uns langsam die Railgun-Munition ausging.

Die Railgun war eine Fliegenklatsche für Stürmer und Säuretitanen

Stürmen sind fiese gepanzerte Käfer, die euch wie ein Stier frontal attackieren. Säuretitanen sind riesig und ebenfalls gepanzert. Sie können euch mit Leichtigkeit zu Tode trampeln oder mit einem einzigen Säure-Angriff dahinraffen.

Diese mächtigen Kontrahenten sollen Helldivern das Fürchten lehren und euer Leben auf den höchsten Schwierigkeitsgraden zur buchstäblichen Hölle machen. Mit der Railgun waren aber auch diese Elite-Gegner nur kleine Fliegen, die wir im Vorbeigehen zerquetschten.

Ihr konntet mit der Railgun 10 Stürmern die Panzerung an den Beinen brechen. 3-4 Stürmer gleichzeitig zu bekämpfen, war dementsprechend kein großes Problem. Auch 1-2 Säuretitanen konnte jeder Helldiver mit ihr alleine plätten.

Das sollte nicht der Fall sein. Ich sollte nicht mit einer einzigen Waffe die stärksten Gegner des Spiels auf den höchsten Schwierigkeitsgraden chancenlos ausschalten können – vor allem, weil ich nicht mal sonderlich gut mit dem unsicheren Modus der Railgun umgehen konnte und einfach den schwächeren, sicheren Modus nutzte.

Wenn ihr Stufe 9 ohne die alte Railgun nicht schafft, seid ihr einfach zu schlecht

Wir Shooter-Spieler können uns schon im PvP selten eingestehen, wenn jemand anderes besser ist. Das verstehe ich. Wirklich. Aber in einem PvE-Spiel ist es völlig okay, den Schwierigkeitsgrad herunterzusetzen, wenn die Herausforderung zu hoch ist.

Wenn ihr Stufe 9 nach den Nerfs nicht mehr schafft, dann liegt das nicht daran, dass die Entwickler das Balancing verhauen haben. Wenn ihr Stufe 9 ohne eine OP-Railgun nicht schafft, dann seid ihr für Stufe 9 einfach zu schlecht.

Das ist natürlich in keinster Weise respektlos oder beleidigend gemeint. Wir Gamer müssen uns einfach eingestehen, wo unsere spielerischen Grenzen sind. Schwierigkeitsgrade sind keine Kampagnen, die ihr durchspielen müsst.

Zu starke Waffe machen das Spiel für gute Spieler zu leicht

Es ist okay, wenn ich Stufe 9 jetzt nicht mehr schaffe. Für andere Spieler, die besser sind als ich, ist der Schwierigkeitsgrad immer noch machbar. Es ist nicht die Aufgabe der Entwickler, mir Waffen zu geben, die so stark sind, dass sogar ich einen Schwierigkeitsgrad schaffe, der für mich zu hoch sein sollte.

In dem Moment, in dem ein Loadout so stark ist, dass Spieler Herausforderungen oberhalb ihrer Fähigkeiten bewältigen, wird das Spiel für die besten Spieler langweilig. Diese brauchen dann neue, stärkere Gegner, höhere Schwierigkeitsgrade oder andere Lösungen, um Spaß zu haben. Und dann wären die schlechteren Spieler wieder frustriert und fordern Buffs, damit auch sie diese neuen Missionen ebenfalls schaffen.

Wenn wir nur buffen und nicht nerfen, obwohl eine Waffe schlichtweg zu stark ist, schaden wir dem Balancing und drehen uns langfristig nur im Kreis. Arrowhead hat mit dem Nerf eine richtige Entscheidung getroffen, auch wenn das Loadout, das mir am meisten Spaß machte, jetzt nicht mehr so gut ist wie vorher.

Falls ihr dennoch der pre-Nerf Breaker hinterhertrauert, tröstet euch vielleicht ein Blick in die Zukunft, denn schon nächste Woche kommen neue Waffen ins Spiel: Das erste Inhalts-Update von Helldivers 2 bringt neue Waffen und Rüstungen – Das können sie