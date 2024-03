Ihr könnt die Käfer in Helldivers 2 endgültig von einigen Planeten vertreiben, wenn ihr den neuen Befehl erfüllt

In Helldivers 2 erwartet euch ein neuer Generalbefehl. Diesmal könnt ihr mehrere Planeten endgültig von den Insekten befreien und auf ewig schützen.

Was ist ein Generalbefehl in Helldivers 2? Anders als eure persönlichen Befehle, die nur für euch aktiv sind, sind Generalbefehle gemeinsam für die Community. Sie halten für einen längeren Zeitraum und werden auch relevant in der Lore von Helldivers 2 benutzt. Der letzte Generalbefehl hatte beispielsweise mit den neuen Mechs im Spiel zu tun.

Der aktuelle Generalbefehl will von euch, dass ihr auf 4 Planeten gewisse Kontrolltürme aktiviert, um das Problem mit den Terminiden endgültig zu lösen.

Die neue Kriegsanleihe von Helldivers 2 seht ihr hier:

Helldivers 2 zeigt die neue Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ in einem Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Terminiden-Kontrollsystem aktivieren

Für den neuen Generalbefehl müsst ihr Türme aufstellen, die sich mit Termizid dauerhaft um die Insekten kümmern sollen. Dafür muss das Terminiden-Kontrollsystem auf den Barrierewelten aktiviert werden. Das betrifft folgende Planeten:

Erata Prime

Fenrir III

Meridia

Turing

Als Belohnung winken allen Spielern 50 Tokens.

Laut dem Text zum Generalbefehl sollen die Türme dafür sorgen, dass alle Terminiden auf dem Planeten eliminiert werden und der Planet für den zukünftigen Befall geimpft ist. Bei Missionen mit Terminiden solltet ihr auf die gepanzerten Stürmer aufpassen. Wie ihr sie besiegt, findet ihr in unserem Stürmer-Guide heraus.

Die endgültige Ausrottung der Terminiden klingt erstmal nach etwas Gutem, hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob der Generalbefehl auch eine Relevanz für die Zukunft der Planeten haben wird, oder ob die Insekten sich trotz der Termizide weiterentwickeln und zu einer noch größeren Gefahr werden. Seit kurzem gibt es endlich Mechs in Helldivers 2. Ob die Mechs was taugen, seht ihr hier: In Helldivers 2 könnt ihr endlich Mechs verwenden – Doch taugen die überhaupt was?