In Helldivers 2 könnt ihr endlich Mechs verwenden – Doch taugen die überhaupt was?

Ihr habt es geschafft und gemeinsam im Event von Helldivers 2 den Planeten Tien Kwan befreit. Jetzt könnt ihr endlich die neuen Mechs in der Schlacht für die Demokratie verwenden. Aber taugen die überhaupt was?

Um was für einen Event geht es? Am Donnerstag, dem 7. März, startete in Helldivers 2 ein besonderes Event: Ein neuer Generalbefehl schickte die komplette Spielerschaft auf den Planeten Tien Kwan, den es zu befreien galt.

Ihr solltet dabei den Planeten von den herrschenden Robotern befreien. Besonders prekär: Auf Tien Kwan werden Mechs produziert – Mächtige Waffen für den Einsatz zum Schutz der Demokratie. Diese zurückzuerlangen, habe oberste Prioriät.

Mittlerweile hat es die Community geschafft und Tien Kwan befreit. Eine Nachricht verkündete euren Sieg. Und damit könnt ihr jetzt Mechs verwenden. Doch was bringen die überhaupt? MeinMMO hat sich die Reaktionen angesehen.

Helldivers 2 Melde dich zum Dienst Trailer zeigt neue Mechs im Spiel Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie sehen die Mech-Stats aus? Der neue EXO-45 PATRIOT EXOSUIT kann ab sofort im Kampf für die Demokratie eingesetzt werden. Das hier sind seine aktuellen Stats:

Call-In-Time: 0 Sekunden

0 Sekunden Einsätze: 2

2 Cooldown-Zeit: 600 Sekunden

600 Sekunden Stratagem Traits: 1 Explosive, 1 Vehicle

Ihr könnt den Mech also im Kampf zweimal rufen. Um ihn zu verwenden, setzt ihr euch rein und steuert ihn.

Taugt der Mech im Kampf? In einem Thread im Helldivers-2-Subreddit tauschen sich die Spieler über den Mech aus. User Randomname256478425 postete darin seinen schnellen Test-Run:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Seinen Tests nach bringt der Mech so einiges an Feuerpower mit sich. Laut dem User kann der Mech bei richtiger Nutzung sogar 7 bis 8 Bile Titans oder Charger innerhalb von Sekunden niedermähen. Allerdings hält der Exosuit nicht besonders viel aus und ihr könnt, sobald ihr einmal drin sitzt, auch nicht looten.

Randomname256478425s Schlussfolgerung lautet:

Perfekt, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, zumindest gegen Bugs. Es ist definitiv nicht sehr tanky. Besser um einen Trupp herum verwendet, um Munition effizient zu sein. Ich denke, der Mech wird viel gegen Bugs verwendet werden, er ist die besser „Oh Shit“ Taste als die Orbital-Laser.

In der weiteren Diskussion schreiben die Spieler von ihren bisherigen, erfolgreichen Mech-Einsätzen. Mit dabei sind Line-Defense und Choke-Point-Kämpfe, in denen der Exosuit entscheident gewirkt hat. Setzt ihr den Exosuit also richtig ein, kann dieser mit seiner Feuerpower den Gegnern richtig Dampf unter dem Hintern machen.

Nach dem letzten Patch gab es übrigens Ärger zwischen der Helldivers-Community und einigen Devs: Helldivers 2: Mitarbeitern droht „Erziehung“, weil sie sich gegen Kritik wehren, bekommen jetzt Zuspruch von Fans