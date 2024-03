Helldivers 2: Spieler verliert seinen besten Freund, will ihn nach dem Tod ehren, sogar der Chef möchte helfen

Seine Antwort beendet er mit einem Zitat: „Wie meine Großmutter sagte: ‚Sorgen är för de som lever kvar.‘“ Was zu Deutsch etwa: „Die Trauer gilt denen, die noch am Leben sind.“ bedeutet.

Die beiden hatten sehr viel Spaß in Helldivers 2 zusammen, doch am Tag seines Geburtstags verstarb der Freund plötzlich. Um die Taten seines Freundes für Über-Erde zu ehren, fragte der Helldiver auf Reddit nach, ob es irgendwie möglich sei, an die Statistiken des verstorbenen Freundes zu kommen. Er und andere Freunde würden gerne ein Denkmal daraus bauen.

Bei welcher Geschichte will der Chef helfen? In der Helldivers Community auf Reddit ging zuletzt ein Post viral, der sogar den Chef von Helldivers 2 rührte. Ein Spieler teilte die Geschichte seines Freundes. Die beiden waren beste Freunde und spielten zuletzt jeden Tag Helldivers 2. Zuletzt erreichte er sogar das maximale Level 50 für den es den Titel: „Skull Admiral“ gibt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to