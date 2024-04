Helldivers 2: Gunship finden und vernichten – So sehen die Kanonenschiff-Anlagen aus

Das waren die wichtigsten Infos zu den Gunships. Welche Roboter findet ihr am nervigsten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Folgendes solltet ihr beachten: Die Gunships sind aggressive Einheiten, die ihr nicht unterschätzen solltet. Sie merken schnell, wenn ihr ihre Fabriken vernichten wollt und fokussieren sich sofort auf die gerufenen Höllenbomben. Es ist also wichtig, sich sofort um sie zu kümmern und von ihren Lasern fernzubleiben, da sie euch so entdecken können.

Wichtig ist dabei aber, die Kanonenschiff-Anlagen nicht zu vergessen. Diese produzieren in konstanten Intervallen neue Gunships, die euch weitere Löcher in eure Rüstung verpassen. Um diese Anlagen zu zerstören, müsst ihr eine Höllenbombe rufen, doch die wird immer von den Kanonenschiffen zerstört.

So findet ihr die Kanonenschiffe: Die Gunships lassen sich zufällig auf Automatongebiet finden. Haltet dabei Ausschau nach Flugobjekten mit roten Scan-Lasern oder großen Gebäuden, die ihre Anlagen darstellen. Wir haben uns an die Front gewagt und zeigen euch wie ihre Anlagen, die Schiffe und das Symbol auf der Map aussieht:

Gunships sind lästige Flugzeuge der Automatons, die ihr auf euren Operationen gegen die Roboter antreffen werdet. Sie sind mit Lasern ausgestattet, die Umgebungen scannen und Helldiver aufspüren können. Haben sie ihr Ziel erst erfasst, werdet ihr Zeugen eines Raketenschauers, der euch in Stücke reißen kann. Es ist also wichtig, die Kanonenschiffe auszuschalten.

In Helldivers 2 werdet ihr im Kampf gegen die Roboter irgendwann auf die Gunships stoßen, die Kanonenschiffe. Sie sind lästig, tödlich und kommen in großen Zahlen auf euch zu. Wie ihr die Gunships finden und vernichten könnt, zeigen wir euch hier.

