Ein Gewehr in Helldivers 2 ist gerade die beste Waffe gegen Roboter, dabei verstaubt sie bei euch nur im Waffenschrank

Einen Nachteil hat das Gewehr und das wäre seine Tödlichkeit. Die Explosionen sind so stark, dass ihr auch draufgehen könnt, wenn euch ein Gegner vor die Linse springt. Seid also vorsichtig, wann ihr eure Schüsse abfeuert.

Es reicht also, wenn ihr nur im Bereich der Schwachstelle feuert, um so durch die Explosion die Schwachstelle zu treffen und eure Gegner zu vernichten. Das lässt sich derzeit mit keiner anderen Waffe als mit der Schmorer erreichen. Paart ihr euer starkes Loadout noch mit der P-19-Redeemer und der G-23-Betäubung oder G-12-Einschlag, habt ihr ein starkes Build für Solo-Kämpfe oder auch Team-Partien.

Das Starke an der Schmorer sind die Projektile. Diese, wie schon in der Beschreibung erwähnt, feuern Projektile aus überhitzen Gas auf eure Gegner. Diese Projektile erzeugen beim Aufprall einen explosiven Radius, der Schaden verursacht.

Um welche Waffe handelt es sich? Die wohl beste Waffe gegen Roboter ist die PLAS-1-Schmorer. Dieses Plasmagewehr verschießt Bolzen aus überhitztem Gas, die beim Aufprall explodieren und so in einem kleinen Radius explosiven Schaden erzeugen.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

