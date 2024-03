Helldivers 2: Neue Waffe ist so gut, dass Spieler lügen, damit sie nicht generft wird

Wenn ihr beim Besiegen der Säuretitanen noch Hilfe braucht, schaut doch mal hier: Helldivers 2: Säuretitan besiegen – So eliminiert ihr den gigantischen Käfer am effektivsten

Was ist mit den restlichen Waffen der Kriegsanleihe? Vor allem die Betäubungshandgranate finden die Spieler noch gut. Damit lassen sich selbst Säuretitanen für 5 Sekunden stunnen, was gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden hilfreich ist.

Es fühlt sich großartig an, der Sound in Kombination mit dem leichten Rückstoß lässt das Gewehr großartig wirken. In Bezug auf die Wirksamkeit ist es eindeutig, ohne Frage, die beste Laserwaffe. […] Ich würde sagen, dass es immer noch eine der schlechtesten Primärwaffen ist, weil es unter dem gleichen Problem leidet wie jede Laserwaffe: Die Abklingzeit ist im Vergleich zum verursachten Schaden so lang.“

Was versuchen die Spieler da auf Reddit? Die Spieler auf Reddit versuchen, die Entwickler davon abzuhalten, die Waffe zu nerfen. Bereits in der Vergangenheit gab es viele Diskussionen um die Waffennerfs im Spiel. Während die Spieler die Waffen eher allesamt etwa stärker hätten, möchten die Entwickler nicht alle Waffen buffen bis alle glücklich sind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to