Es gibt jetzt eine neue Primärwaffe in Helldivers 2, die selbst Stürmer mit 2 Schüssen besiegt

In Helldivers 2 reiht sich ein neues Gewehr direkt unter den besten Primärwaffen ein, weil es wie eine kompakte Version der automatischen Kanone ist.

Was ist das für eine Waffe? Am 11. April erschien in Helldivers 2 die neue Kriegsanleihe „Demokratische Detonation“, mit der auch drei neue Waffen ins Spiel kamen. Darunter ist auch die R-36-Berster, ein halbautomatisches Repetiergewehr.

Die Berster verschießt düsenbetriebene Geschosse, die beim Aufprall explodieren und Schrapnelle in alle Richtungen schleudern, die Umgebungsschaden bei Gegnern anrichten können.

Schon jetzt glauben manche Spieler, dass die Berster wahrscheinlich generft wird und vergleichen das Repetiergewehr mit der Automatischen Kanone. Auch in unserer Tier List mit den besten Waffen von Helldivers 2 reiht sich die Berster direkt im S-Tier ein, überflügelt so einstige Meta-Waffen wie die SG-225-Breaker oder die SG-8S-Schläger.

Im Trailer zu „Demokratische Detonation“ könnt ihr die Berster schon kurzzeitig in Aktion sehen:

Helldivers 2 – Warbond: Democratic Detonation Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Zu stark für eine Primärwaffe, weil es die Automatische Kanone ersetzt

Was macht die Berster so stark? Die explodierenden Geschosse der Berster sowie deren Schrapnelle sind die großen Pluspunkte der Waffe. Die Geschosse verursachen großen Schaden und treffen durch die umherfliegenden Schrapnelle auch Gegner in der Nähe.

Der Spieler „BadEthics“ berichtet auf Reddit, mit der Berster sogar die gepanzerten Stürmer mit nur zwei gezielten Schüssen ins Gesicht eliminieren zu können. Am zuverlässigsten funktioniere das mit einem Treffer direkt auf den Mund.

Zudem ist es mit der Berster möglich, Fabriken und Nester zu zerstören. Manche Spieler vergleichen sie aufgrund ihres Schadens, den explodierenden Geschossen und der Zerstörung feindlicher Strukturen mit der Automatischen Kanone.

Am besten eignet sich die Berster für den Kampf auf große Distanzen, kurze Entfernungen solltet ihr hingegen vermeiden, da die Schrapnelle auch euch treffen und verletzen können.

Die Stalwart wird plötzlich zur Primärwaffe

Mit welcher Ausrüstung solltet ihr die Berster kombinieren? Das perfekte Loadout für den Einsatz der Berster gibt es so kurz nach dem Release noch nicht. Das wird noch ein paar Tage dauern. Schon jetzt setzen einige Spieler aber auf eine Kombination mit der Stalwart als Unterstützungswaffe.

Die Stalwart ist ein Maschinengewehr, das mit einem großen Magazin ideal gegen Gegnerhorden ist und dementsprechend auch im Kampf auf engen Raum eingesetzt werden kann. Der Nachteil der Stalwart ist, dass sie gegen gepanzerte Feinde wie Stürmer und Verwüster nahezu nutzlos ist.

Die Kombination aus Stalwart und Berster ist so gut, weil die beiden Waffen ihre Schwächen ausgleichen. Ihr spielt dann Stalwart als Primärwaffe gegen viele kleine, ungepanzerte Feinde und wechselt für die dicken Gegner auf die Berster.

Die Berster schaltet ihr über die neue Kriegsanleihe „Demokratische Detonation“ mit Medaillen frei. Ihr solltet deswegen stets aufpassen, dass ihr das Medaillen-Cap nicht erreicht: Helldivers 2: Medaillen nicht bekommen? Dann habt ihr wohl eure Max Medals erreicht