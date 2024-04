Helldivers 2: Medaillen nicht bekommen? Dann habt ihr wohl eure Max Medals erreicht

Die nächste Kriegsanleihe lautet „Demokratische Detonationen“: Was ihr zu den Inhalten wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos war mit seinen Medals auch an der 250-Grenze und wunderte sich über die fehlende Bezahlung von Über-Erde. Nachdem dieser aber einen Großteil seiner Ersparnisse in einer der Kriegsanleihen investiert hatte, bekam er nach einigen Tagen Wartezeit die drei Belohnungen der Roboter-Operation gutgeschrieben.

Das müsst ihr tun: In Helldivers 2 kann es vorkommen, dass ihr Medaillen aus Generalbefehlen oder persönlichen Befehlen nicht ausbezahlt bekommt, wenn ihr an das Limit herangekommen seid. Um doch noch von der Gewinnausschüttung zu profitieren, müsst ihr lediglich eure Medaillen ausgeben.

Versucht ihr die Grenze zu überschreiten, werden eure Medaillen nicht gutgeschrieben und gelten so als „verloren“. So frustrierend es auch sein mag, es gibt eine Möglichkeit eure verlorenen Medaillen zurückzubekommen.

Das Medal Cap oder die Medaillengrenze ist eine Grenze, die festlegt, wie viele Medaillen ihr in eurer Bank bunkern könnt. In Helldivers 2 liegt die Anzahl eurer maximalen Medaillen bei 250 Exemplaren.

Was ist das Medal Cap? In Helldivers 2 besitzt jeder Helldiver eine Bank, in der eure Währungen und Ressourcen gesammelt werden – darunter auch eure Medaillen. Irgendwann werdet ihr jedoch bemerken, dass keine zusätzlich erwirtschafteten Medals in eure Bank gutgeschrieben werden und das hat einen guten Grund: das Medal Cap.

