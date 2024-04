Helldivers 2: „Wenn du Low-Level-Spieler kickst, bist du einfach schlecht“ – Community kritisiert Verhalten von Spielern

Wieso sei man zu schlecht, wenn man Low-Level-Spieler kickt? In seinem Post erklärt „Sol0botmate“, er sei Level 110 in Helldivers und nehme alle Spieler auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe (9) mit. Häufig bekomme er Level 20-30 Spieler, teilweise aber auch Level 15. Er selbst habe dabei eine hundertprozentige Erfolgsrate.

Der Spieler „Sol0botmate“ hat nun in einem Post auf Reddit das Kicken von Low-Level-Spielern harsch kritisiert. Seiner Meinung nach sei es ein Skill-Problem, wenn ein erfahrener Spieler nicht in der Lage ist, einen Anfänger durch das Spiel zu tragen. Er sagt: „Wenn du Low-Level-Spieler kickst, bist du einfach schlecht.“

Neue Spieler, die die besten Waffen und Stratagems noch nicht haben, weil sie erst Level 20 erreichen müssen, stoßen da schnell an ihre Grenzen. Das führte in der Vergangenheit dazu, dass Low-Level-Spieler oder Spieler mit der „falschen“ Ausrüstung von High-Level-Spielern aus Matches gekickt wurden.

Was kritisiert die Community? In Helldivers 2 kämpft ihr kooperativ mit bis zu vier Spielern gegen Käfer und Roboter. Das könnt ihr auf bis zu neun Schwierigkeitsgraden erledigen. Besonders Stufe acht und neun können echt herausfordernd sein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to