Eine Spielerin sagt, sie sei in Helldivers 2 undemokratisch behandelt worden, weil sie weiblich ist

Spielerinnen werden in den verschiedenen Videospielen häufig sexistisch behandelt und diskriminiert. Immer wieder berichten Frauen, dass ihre zufälligen Mitspieler ihnen das Spielerlebnis absichtlich ruinieren und sie beleidigen, nur weil sie Frauen sind. Das erlebte jetzt auch eine Spielerin in Helldivers 2, die bis dato eigentlich einen positiven Eindruck von der Community des Koop-Shooters hatte.

Was berichtet die Spielerin? Die Helldivers-Spielerin LogicalShockwave berichtet in einem Post auf Reddit von einer negativen Erfahrung, die sie in dem Shooter gemacht hat. Eine Gruppe von Spielern habe ihr demnach absichtlich versucht, die Spielerfahrung zu ruinieren, nachdem sie ihre Stimme im Voice-Chat gehört haben.

„Sie behandelten mich wie einen Gleichberechtigten, bis sie meine Stimme hörten. Dann begann das Spawn-Killing, indem sie mich in gegnerische Horden warfen, sich so lange wie möglich weigerten, mich zu respawnen, und von mir wegliefen, wann immer ich versuchte, mich neu zu gruppieren.“

Außerdem seien wohl unschöne Worte gefallen, doch LogicalShockwave wollte nicht im Detail wiedergeben, was gesagt wurde. Zudem habe einer der Spieler einen rassistischen Namen gehabt.

Obendrein erklärte die Spielerin, dass sie sie ihre Peiniger nicht melden könne, da sie nie im Text-Chat schrieben, sondern nur übers Mikrofon kommunizierten. Insgesamt sei sie von dem Erlebnis enttäuscht.

Die erste negative Erfahrung in Helldivers, aber nicht im Gaming?

Was sagt die Spielerin über die Erfahrungen von Frauen im Gaming? LogicalShockwave erklärt zu Beginn ihres Posts, dass sie Helldivers 2 in letzter Zeit viel gelobt habe, weil sie sich als Frau sicher fühlte, den Voice-Chat zu nutzen. Das sei in anderen Spielen nicht der Fall. Dort fühle sie sich eher unsicher.

Dennoch betont LogicalShockwave in ihrem Post, dass sie trotz dieser negativen Erfahrung einen positiven Eindruck von der Helldivers-Community hat: „Trotz allem bin ich immer noch beeindruckt von der Helldivers-Community. Alle anderen waren absolut klasse und ich habe einige absolut nette Leute kennengelernt.“

Das erleben Frauen fast täglich im Gaming: Der negative Umgang, den Frauen im Gaming täglich erleben, ist ein immer wiederkehrendes Thema, über das wir auch schon auf MeinMMO berichteten.

Es gab sogar schon Experimente, in denen Männer mit weiblicher Stimme spielten und dann ebenfalls mit frauenfeindlichen Bezeichnungen beleidigt wurden.

„Wir sind alle Brüder und Schwestern“

So reagiert die Helldivers-Community: Einige Spieler machen in den Kommentaren auf Reddit deutlich, dass sie ein solches Verhalten nicht gutheißen.

Der Nutzer BappoElPollo schreibt beispielsweise: „Wir Diver dulden kein solch niederträchtiges Verhalten gegenüber anderen Divern, unabhängig davon, wer oder was sie sind. Wir sind alle Brüder und Schwestern, mit einem gemeinsamen Ziel und einem gemeinsamen Feind.“ Für den Kommentar erntete er über 3.500 Upvotes.

Ein anderer User äußert ebenfalls unterstützende Worte und postet dazu ein Bild seines Helldivers mit dem Umarmungs-Emote: „Eine Umarmung der Unterstützung für dich, um gegen dieses undemokratische Verhalten zu kämpfen.“

Ein anderer Spieler erklärt in bester Helldivers-Manier: „Das Einzige, was unter der Rüstung zählt, ist ein Herz für die Demokratie. Mein Regiments-Admiral spricht uns sogar mit geschlechtsneutralen Begriffen wie Held, Patriot und Kanonenfutter an.“

