Destiny 2 Spielerin wird wegen Kleinigkeit so hart beleidigt, dass sie eine Pause einlegen muss

Ist euch etwas Ähnliches in Destiny 2 auch schon passiert? Und wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr so etwas im Spiel mitbekommt, aber nicht selbst betroffen seid? Hinterlasst uns gerne eure Meinung dazu.

In anonymen Räumen verlieren Menschen den Respekt: Es ist gut, dass diese Destiny 2 Spielerin ihre Erfahrungen öffentlich geteilt hat. Auch weil ihre Geschichte anderen Mut machen kann, über ähnliche Erfahrungen zu sprechen, damit solches Verhalten nicht mehr toleriert wird. Manche Betroffene schweigen aus Angst vor weiteren Übergriffen und denken vielleicht sogar, dass sie selbst daran schuld sind, was aber nicht der Fall ist.

Andere gaben der Spielerin den Tipp, sich umgehend an Microsoft und Bungie damit zu wenden, damit dieser Vorfall Konsequenzen habe. Außerdem wurde ihr geraten, ihre Einstellungen in Destiny 2 anzupassen, sodass sie nur noch Freunde kontaktieren und zu einer Aktivität einladen können. Dies würde sie vor solchen toxischen Personen besser schützen.

„Niemand sollte so etwas erleben müssen“: Alles begann mit einer scheinbar harmlosen Kleinigkeit, wie sie jeden Tag in Destiny 2 passiert. Nachdem die Hüterin ein Eisenbanner-Match im Spiel beendet hatte, erhielt sie eine unerwartete aber nicht unübliche Fireteam-Einladung, der sie folgte. Doch dort wartete keine neue, nette Bekanntschaft auf sie.

Die Spielerin berichtete diese Woche via Reddit von einer toxischen Erfahrung in Destiny 2. Sie habe eine Flut von Hassbotschaften erhalten, die ihre Psyche so sehr belastet hätten, dass sie derzeit eine Spielpause einlege, um nicht zu riskieren, dass ihr noch einmal etwas Ähnliches passiere.

Was hat die Spielerin aus Destiny 2 berichtet? Für viele Gamerinnen ist es nichts Neues, in einer von Männern dominierten Umgebung zu spielen. Gerade im Shooter-Bereich haben Gamerinnen gelernt, mit den männlichen Kollegen mitzuhalten und die ein oder andere Beleidigungen, sexuelle Anmerkung sowie Diskriminierung gekonnt zu ignorieren und sich davon auch nicht unterkriegen zu lassen.

Die Online-Gaming-Welt kann ein aufregender Ort sein, an dem Spieler zusammenkommen, um gemeinsam Abenteuer zu erleben. Leider ist es jedoch auch ein Ort, der immer wieder von toxischem Verhalten und Belästigung geplagt wird. Eine kürzliche Geschichte einer Spielerin in Destiny 2 verdeutlicht dies auf schockierende Weise.

