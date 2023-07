Destiny 2: Spieler genervt von ewigen Untergangsphantasien: “Wie oft muss noch das Gegenteil bewiesen werden?”

Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

Am besten drückt die Situation vielleicht der Spieler mikeyt0503 aus: „Wir lieben es, Hasser zu sein. Es ist wirklich so einfach. Wir lieben es, Destiny 2 zu hassen, und wir hassen es, dass wir es lieben.“

Wie seht ihr das? Nervt euch das ständige Todgesage von Destiny inzwischen auch, weil ihr eigentlich nur euer Ding machen und etwas Spaß im Spiel haben wollt? Oder sagt ihr: Nein, dem Schicksal geht es derzeit so schlecht wie nie zuvor, auch wenn die Spielerzahlen solide sind? Wir sind jedenfalls gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren.

Die Spielerzahlen und die lebendige Community widerlegen also die Behauptungen über das bevorstehende Ende von Destiny 2 und zeigen, dass das Spiel weiterhin eine starke Präsenz in der Gaming-Welt hat. Denn erst wenn niemand mehr über ein Spiel spricht, ist es wirklich tot.

Destiny-Spieler lieben toxische Diskussionen: In all den Jahren war bei Destiny nicht immer alles perfekt und das ist es bis heute nicht.

Destiny macht Wachstumsschmerzen durch, ich liebe es im Moment, die Saison der Tiefe ist großartig, ich grinde mich gerade durch die saisonalen Herausforderungen, also habe ich keine Probleme. […] Und ehrlich gesagt ist das in dieser Phase des Lebens des Spiels eine Voraussetzung. „Die Finale Form“ wird ein episches Ende der Licht- und Dunkelheitssaga sein, aber [Bungie] muss weiterhin Inhalte hinzufügen, damit es weiterlebt. […] Ich liebe dieses Spiel und möchte, dass es auch nach „Lightfall“ weiterlebt, dass es neue Abenteuer und Welten zu erforschen gibt, dass die Wurzeln dieses Spiels zurückkehren.

Ja… ehrlich gesagt habe ich dieses Jahr einfach eine Menge guter Spiele zu spielen. Ich neige nicht so sehr dazu, mich über alles aufzuregen, also spiele ich einfach die Destiny-Story-Updates, ein bisschen mehr von dem, was Spaß macht, und dann entspanne ich mich. […] Ich denke, die Erwartung, dass etwas ständig und endlos konsumierbar sein sollte, ist wahrscheinlich ein Fehler. […]

Während sich also die einen von der Negativwelle mitreißen lassen und von all der Kritik nur noch genervt sind, spielen andere, wie der Hüter havestronaut, einfach weiter.

Warum sind die Spielerzahlen überhaupt wichtig? So groß und gravierend die Probleme derzeit auch sein mögen, eine Massenflucht der Spieler, wie viele derzeit behaupten, spiegelt sich in diesen Spielerzahlen einfach nicht wider. Und sie zeichnen auch kein katastrophales Bild vom Zustand des Spiels.

So tot soll Destiny 2 schon sein: Seitdem die „Lightfall“-Erweiterung Anfang 2023 nicht das liefern konnte, was von einem grandiosen Anfang vom Ende erwartet wurde, befinden sich Teile der Spieler in einer Todesspirale und prophezeien dem Spiel erneut seinen Untergang.

