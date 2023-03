Für Destiny 2: Lightfall hagelt es Negativ-Bewertungen auf Steam – „Das bisher enttäuschendste DLC von allen

Die erste Woche im neuen DLC Destiny 2: Lightfall ist fast rum. Spieler konnten damit nicht nur die Story-Kampagne, sondern auch die neuen Inhalte ausgiebig begutachten. Aber Euphorie kam bis jetzt nur bei den Wenigsten auf. Bungies „Anfang vom Ende“ wurde stattdessen mit jeder Menge Unmut zu allen Aspekten des Spiels überschüttet. Der DLC-Slogan war damit fast prophetisch.

Wie kommt das neue Lightfall-DLC bei den Spielern an? Der Hype zu Destiny 2: Lightfall war bereits im Vorfeld vorsichtig. So mancher Spieler wollte nach den vielen Ankündigungen von Bungie und den Problemen zum Ende des letzten DLC lieber abwarten, wie sich Lightfall schlägt.

Die Trailer waren zwar cool und Interviews bei Bungie versuchten die letzten Bedenken auszuräumen. Trotzdem gab es 2023, anders als beim letzten DLC „Die Hexenkönigin“, keinen Hype.

Inzwischen ist fast eine Woche vergangen. Spieler konnten alles ausgiebig testen und die Story erleben. Aber ihr Feedback fällt derzeit verheerend aus für Bungies „Anfang vom Ende“ der großen Saga um Licht und Dunkelheit. Die Enttäuschung über das DLC ist so groß wie nie.

Die Lightfall-Erweiterung von Destiny 2 hat auf Steam den Bewertungsdurchschnitt „Größtenteils negativ“.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels hatten 2.930 Lightfall-Spieler auf Steam eine Rezension für die Standard-Version des DLCs verfasst – also nur 29 % positive Bewertungen.

Die Deluxe-Edition mit Jahrespass, die mehr Content bieten wird und an die Cliffhanger-Story anknüpft, steht ebenfalls nicht gut da. Von 1085 Spieler urteilen nur 31 % positiv.

Auch die Destiny-2-Community auf MeinMMO äußerst sich kritisch und bemängelt vieles an Lightfall.

Mit solchen "Die Hexenkönigin"-Trailern hypte Destiny 2 2022 seine Spieler. Es gilt als das bislang beste DLC nach Forsaken:

Lightfall enttäuscht selbst eingefleischte Fans

Destiny 2 scheint mit Lightfall die Erwartungen seiner Spieler nicht erfüllen zu können. Weder die neuen Wolkenläufer-NPCs noch die neue Location Neomuna haben die Spieler abgeholt. Und am Ende der Story waren dann auch noch mehr Fragen offen als beantwortet wurden, was die Hüter ratlos zurückließ.

Diese Kritik wird an Lightfall geäußert: Bungie hat auch in Lightfall eine Kampagne geschaffen, die sich auf Cutscenes stützt. Doch anders als bei „Die Hexenkönigin“ steht der Hauptgegner, der Zeuge, eigentlich gar nicht im Mittelpunkt. Spieler hatten während der Kampagne selten das Gefühl, dass es um Alles oder Nichts geht, so wie das die große Weltraumschlacht und die Endzeitstimmung im Vorfeld der Ankündigungen und Trailer es vermittelt haben.

So lautet die Kritik von DelishNightmarePie auf Steam: Viel zu kurz, viel zu komprimiert, viel zu wenige Erklärungen und kein Spaß. Es wirkt alles so, als ob es völlig egal ist was man im Spiel macht, der Zeuge macht einfach, was der Zeuge machen will, und den Rest muss man sich in „Die Finale Form“, dem letzten DLC in 2024 zur Licht und Dunkelheits-Saga, wieder kostenpflichtig abholen.

So sind die Rezensionen aus der Community

Bungie enttäuscht selbst seine treuesten Fans: Die Stimmung in der Community ist entsprechend verhalten. Denn man scheint sich einig. Sogar Lore-Experten von Destiny 2 „MyNameisByf“ oder „AndyEdition“ stehen nach der Lightfall-Story enttäuscht da und äußern dies auch.

Erster Eindruck … Ich hasse es“ – „An das Bungie-Erzählerteam: Ich hoffe, mein Feedback kam als solches an […]. Wie dem auch sei, jetzt ist es an der Zeit, zuzuhören, und ich weiß, dass Sie zuhören werden. schreibt der Destiny-Loreexperte Byf nach seiner harten Story-Kritik auf YouTube via Twitter

Und auch der deutsche Destiny-2-Chronist AndyEdition urteilt kurz und knapp: “Ich bin enttäuscht von der Lightfall Kampagne. […]“.

Diese Grundstimmung aus Lightfall herrscht auch auf Steam und schlägt sich in einer großen Menge der Rezensionen nieder.

So rezensiert Tonimann via Steam: „Die Story ist leider von vorne bis hinten absolut belanglos. […] Die Stadt Neomuna wirkt einfach komplett tot. […] Der komplette Charakter [des Wolkenläufer Nimbus] lässt sich in folgendem Dialog zusammenfassen: “Hey wer seid ihr? Seid ihr Feinde? Hier ist eine Invasion!” […] und die komplette Subklasse hätte man sich sparen und stattdessen das “Hangeln” als extra Fähigkeit einführen können.“

Loky sieht das ähnlich und schreibt auf Steam in seiner Bewertung: „Meiner Meinung nach das bisher enttäuschendste DLC in Destiny 2. In der Story wird nichts erklärt und man verlässt sich allein auf ein paar Cutscenes. Alle NPCs wissen, was los ist, erläutern es aber einfach nicht. Ganz nach dem Motto tue dies, weil es wichtig ist und es ist wichtig, weil ich es so sage. Strang macht in manchen Momenten Spaß, nimmt aber insgesamt eine zu präsente Rolle ein, ohne zu erklären, wieso, weshalb, warum. Jetzt könnte man sagen ja gut, da kommt noch ein Raid und ein paar Quests abseits der Kampagne, aber bei einer Vollpreiserweiterung darf der zentrale Teil (die Kampagne) nicht so schlecht sein.“

Destiny 2: Lightfall wird von vielen Spielern hart kritisiert

Das sagen die Leser von MeinMMO

Auch die Destiny-2-Community auf MeinMMO hat sich ein Urteil zum neuen DLC gebildet und ihre Meinungen auf unserer Seite kommentiert.

Unser Leser Millerntorian findet dabei treffende Worte:

Für mich ist dieser DLC eine deutliche Verschlechterung der spielerischen Qualität. Mit Tendenz nach unten? […] Wo ist die eher düstopische Stimmung geblieben, die Destiny immer getragen hat und zum Beispiel mit Witch Queen hervorragend in der Kampagne transportiert wurde? […] via MeinMMO

Und die Destiny-2-Spieler Chris sowie CandyAndyDE, ebenfalls langjährige Destiny-Veteranen, hinterlassen in unseren Kommentaren ihre Meinung.

Gerade das Ende [der Kampagne in Lightfall] lässt einen mit einem “War’s das jetzt? O.o” zurück. Ich finde einige Dinge echt nicht schlecht. Aber grade das Ende ist recht unbefriedigend. Bungie meinte ja damals, dass sie das Finale nun in 2 Teile (Lightfall und Final Shape) aufteilen und genauso fühlt sich Lightfall an. Es wirkt, als hätte man die Story da ganz abrupt mitten drin unterbrochen. […] Mit Lightfall wird Bungie erst mal viel grade rücken müssen, bevor man überhaupt über Final Shape reden kann. schreibt Chris in die MeinMMO-Kommentare

Insgesamt bin ich enttäuscht vom DLC. Ich habe mehr erwartet. Das wurde so groß angekündigt und dann puff. Es ist belanglos und fühlt sich wie ein Lückenfüller an. Vieles wird nicht erklärt oder ergibt keinen Sinn. schreibt CandyAndyDE auf MeinMMO

Auch wenn mancher Spieler diese Kritik nicht zu 100 % nachvollziehen kann und hier und da doch noch etwas Gutes in Lightfall findet, so ist sich die Destiny-2-Community inzwischen wohl einig, dass dieses DLC bis jetzt kein Meisterstück von Bungie ist.

Der Steam-Rekordstart war damit noch das verhältnismäßig beste, was das DLC seinem Entwickler bisher, neben jeder Menge Kritik nach dem Release, bescheren konnte. Bungie hat zwar bereits zur aktuellen Lage Stellung genommen. Aber ob sich die Spieler damit besänftigen lassen, vor allem mit Blick auf die hohen Kosten der jeweiligen DLC-Editionen, bleibt abzuwarten.

Wie seht ihr die Zukunft von Destiny 2? Hat Bungie mit Lightfall den letzten Nagel in den Sarg gehauen? Oder glaubt ihr, das lässt sich irgendwie noch mal geraderücken? Hinterlasst uns gerne eure Meinung im Kommentarfeld.

Falls ihr Lightfall noch zockt: Diese exotische Quest belohnt euch mit einem starkem Maschinengewehr, dass auch einen Katalysator besitzt.

