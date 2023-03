Destiny 2: Legendäre oder klassische Schwierigkeit? Alle Vor- und Nachteile

In Destiny 2 ist Lightfall gestartet und mit ihm seine langersehnte Fortsetzung der Story. Um diese jedoch zu zocken, müsst ihr zwischen zwei Schwierigkeiten wählen. Wir zeigen euch, wann ihr euch für welche Schwierigkeit entscheiden solltet.

Wie funktioniert die Kampagne in Destiny 2? Im Loot-Shooter hat sich das System hinter der Kampagne stark geändert. Seit Witch Queen können Hüter nämlich zwischen zwei Schwierigkeiten wählen:

Klassisch – So schwer, dass jeder mit den Gegnern mithalten kann

Legendär – So schwer, dass ihr eure Taktiken durchdenken müsst und nicht durchrennen könnt

Spieler können deshalb kurz vor ihrer Reise durch die Story selbst entscheiden, welcher Bürde ihnen auferlegt wird, denn die Legendäre Variante hat es manchmal echt in sich.

Bevor ihr jedoch aus Angst zur klassischen Version greift, zeigen wir euch, warum sich eher die Legendäre Kampagne trotz des Aufwands lohnt und wann ihr zur klassischen greifen solltet.

Diese Schwierigkeit passt zu euch in Lightfall

Welche Schwierigkeit sollte ich wählen? Das hängt ganz davon ab, welche Anstrengung ihr euch auferlegen wollt und wo euer Fokus liegt. Seit ihr eher ein Neuling, frisch vom Licht gebacken und geht jetzt eure ersten Schritte in Destiny 2, dann nehmt lieber die klassische Variante.

Mit dieser Schwierigkeit könnt ihr entspannt der Kampagne nachgehen und die Story genießen.

Genießt zuerst das Spiel bevor ihr Herausforderungen angeht

Seid ihr jedoch schon länger in Destiny 2 dabei und besitzt eine Vielzahl an guten Waffen, dann solltet ihr euch an die legendäre Kampagne halten. Sie bietet genau die Herausforderung, die ihr sucht und obendrauf werdet ihr noch mit viel Loot überschüttet.

Welchen Loot bietet die Kampagne? In der klassichen Variante erhaltet ihr pro abgeschlossener Stufe einer Mission eine Truhe mit blauen Engrammen, Upgrade-Module und mit Glück sogar Legendäre Waffen und Ausrüstungen.

Wenn ihr die legendäre Kampagne angeht, erhaltet ihr weit aus mehr Items und Goodies für euren Lichträger und pro Stufe einer Mission zwei anstelle einer Truhe. Bei ihrem Abschluss werdet ihr wie folgt belohnt:

Eine exotische Rüstung

Ausrüstungspaket (1770 Power)

8 Upgrade-Module

300 Strang Meditation

„Lightfall Legendary“-Triumph

Neomuna Ruf

Fazit – Das solltet ihr beachten: Die legendäre Variante der Kampagne lohnt sich vor allem für die Spieler, die schneller das maximal Powerlevel erreichen, sowie ihre exotische Sammlung vervollständigen wollen. Zusätzlich nimmt diese etwas mehr Zeit in Anspruch und beschäftigt euch eine Weile länger, belohnt euch dafür aber auch großzügig. Nach jedem Abschnitt in der Legendären Kampagne bekommt ihr 2 Kisten und so droppt euch wirklich viel Loot samt Upgrade-Modulen, um die eigene Power zu pushen.

Solltet ihr jedoch keine Lust auf angespannte Nerven haben und möchtet euch lieber mit Destiny 2 vertraut machen, so wählt lieber die klassische Variante. Dadurch könnt ihr entspannt der Story nachgehen und seit eher damit beschäftigt, diese zu verstehen. In dieser Variante fällt der Loot eher spärlich aus.

Das war unser Guide zum Thema Schwierigkeiten in Destiny 2: Lightfall. Welche habt ihr gewählt und findet ihr die Story bislang cool? Nehmt bei euren Kommentaren bitte Rücksicht auf Spieler, die noch nicht so weit sind wie ihr und verzichtet lieber auf Spoiler.

Destiny 2 renoviert in Lightfall den Turm, um nach 4 Jahren endlich einen besonderen Charakter zu ehren