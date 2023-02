In Destiny 2: Lightfall zeigt ein Leak Rüstungen, die wie Schmetterlinge aussehen – Sind gepunktet, bunt und schillernd

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was sagt ihr zu den neuen, schillernden Rüstungen? Findet ihr sie cool? Oder ist euch das zu bunt? Schreibt es uns in die Kommentare, wir freuen uns darauf.

Was haben die Leaker noch entdeckt? Die Rüstungen waren noch nicht alles, was die Dataminer ausgraben konnten. Auch der mögliche Raid-Boss, eine bevorstehende „Syzygy“, auch bekannt als “Gotteswelle”, und daraus resultierende verwirrende Veränderungen im Turm der Letzten Stadt könnten bereits enthüllt worden sein.

Trotzdem soll Bungie Änderung an der ursprünglichen Khvostov vorgenommen haben. Sie wird in Lightfall mehr Vorteile als eine normale Waffe bieten.

Euch erwarten insgesamt unheimlich viele Exotics in Lightfall: Sollte der Leak stimmen, hat Destiny 2 zum Start unheimlich viele Exotics, insgesamt mit dem Leak-Exo 10 Stück, für seine Hüter in Lightfall zu bieten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lightfall bringt Farbe in den Raid: Speziell die Symbole auf den Rüstungen zeichnen eine klare Designsprache. Dazu gesellen sich Waffen, die so schillernd sind wie Schmetterlinge. Interessant und irgendwie faszinierend zugleich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lightfall-Spoiler offenbaren Raid-Ausrüstung: Auch wenn ihr Lightfall erst heute Abend um 18:00 Uhr spielen könnt, so könnt ihr jetzt trotzdem bereits in den Genuss einiger noch unbekannter Ausrüstungsgegenstände des neuen DLCs kommen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to