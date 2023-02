Destiny 2: Nerf macht aus Lightfall nun Titanfall – Raubt Spielern den letzten Grund ihre Klasse zu spielen

Aus Destiny 2 Lightfall wurde gestern Titanfall. Bungie hat mit dem Neuanfang nicht übertrieben und ein ganzes Buch an Patch Notes veröffentlicht. Darunter ein besonders gemeiner Nerf der vielen Titanen den letzten Grund raubte ihre Klasse zu spielen. MeinMMO sagt euch, warum.

Dieses Exotic wird in Lightfall genervt: Die Klasse der Titanen hat es in Destiny 2 gerade nicht leicht. Zuerst treibt Bungie sie mit den Veröffentlichungen zur neuen Subklasse „Strang“ in eine Identitätskrise. Reduziert ihr Dasein im Spiel erneut auf ihre Fäuste.

Nun folgt während des Server Downs in den offiziellen Patch Notes von Bungie der Hinweis, dass in Lightfall der exotische Brustschutz „Herz des innersten Lichts“ hart generft wird. Es war eines der universellsten Titan-Exotics, dass besonders in fähigkeitsorientierten Builds bei vielen Spielern beliebt war.

Das Exo stärkte die Titan-Fähigkeiten Granate, Nahkampf oder die Barrikade einzusetzen

Das ändert der Lightfall-Nerf am Exo: Die gute Nachricht ist, dass die Schadensboni des Titan-Exos „Herz des innersten Lichts“ annähernd gleich bleiben. Trotzdem wurde es hart getroffen und ist damit im PvE nahezu nutzlos.

Bevor die Server heruntergefahren wurden, gewährte der exotische Brustschutz einen Klassenregenerations-Buff von 150 % bei PvE-Aktivitäten und 38 % im PvP.

Nach den Änderungen sinkt sie sowohl bei PvE- als auch bei PvP-Aktivitäten auf 25 %.

Neben diesem enormen Rückgang verringert sich die Buff-Dauer für ermächtigte Fähigkeiten im PvE von 10 auf 5 Sekunden.

Damit bleibt vom alten Licht nicht mehr viel übrig. Diese Anpassung wird es Titanen viel schwieriger machen, den 2-fachen Ermächtigungs-Bonus des Exos zu erhalten und beizubehalten. Nebenbei wird damit auch die Gesamtmenge an Bonus-Fähigkeiten-Energie reduziert.

Titanen werden also wahrscheinlich in Lightfall auf das Exotic verzichten, welches sie bisher problemlos mit jedem Unterklassen-Build nutzen konnten.

Was kann das Titan-Exotic „Herz des innersten Lichts“? Das Exo gewährt mit seinem intrinsischen Exo-Perk „Überströmendes Licht“ die Fähigkeit (Granate, Nahkampf oder Barrikade) einzusetzen und stärkt dabei die anderen beiden Fähigkeiten. Diese Stärkung bedeutet, dass die Fähigkeiten schneller regenerieren, Nahkampf und Granaten mehr Schaden verursachen und Barrikaden mehr Treffer einstecken können. Zudem gewährt der Plasstahl-Verstärkungs-Mod erhöhte Belastbarkeit.

Besonders die schnelle Fähigkeitsregeneration scheint jedoch in Lightfall der Ausschlag für die Entscheidung zu diesem Nerf gewesen zu sein. Es war einfach viel zu stark und das wussten auch die Titanen. Sie konnten damit schließlich ihre fähigkeitsorientierten Builds fast endlos nutzen und waren nicht nur belastbarer, sondern machten auch noch mehr Schaden.

Titanen fühlen sich unfair behandelt

Warum wurden die Exos Sternverschlinger-Schuppen und das Sternenfeuerprotokoll nicht generft?

Nach dem großen „Titanfall“ in den Patch Notes waren viele Titanen beleidigt und fühlten sich auch benachteiligt. Obwohl sie auch anerkennen, dass ihr fähigkeitsorientiertes Exo einfach viel zu gut war. Das kommt daher, weil die anderen Klassen ebenfalls fähigkeitsbasierte Exotics haben aber Bungie bei diesen Exos keinen Nerf angekündigt hat.

So schreibt der Spieler Shooshadoo_XD via reddit: „Ich weiß nicht, wie man [Herz des innersten Lichts] nerfen kann, ohne auch „Sternenfeuerprotokoll“ zu nerfen oder andere Titanen-Exotics zu buffen, da wir die höchste Anzahl an unlustigen […] Exotics haben.“

Auch bekannte Destiny-2-Spieler wie Saltagreppo, zuletzt in der Kritik für die Befürwortung des Göttlichkeits-Nerfs, findet auch diese Anpassung gut und gerechtfertigt. Allerdings wundert auch er sich über das Auslassen von Anpassungen an anderen Fähigkeits-Exotics.

Herz des innersten Lichts-Nerf ist gut, aber dieses Exo nerfen und das Sternenfeuerprotokoll [des Warlocks] oder die Sternverschlinger-Schuppen [des Jägers] auszulassen ist wild. […] Diese 2 sind wohl wesentlich problematischer. Vor allem, da Herz des innersten Lichts bereits weniger mächtig geworden ist aufgrund der Skalierung und Änderungen der Charakter-Stat-Werte. schrieb Saltagreppo zum Nerf über seinen Twitter-Account

Gibt es Alternativen? Titanen müssen jetzt überlegen, wie sie ihrer Klasse in Lightfall wieder Glanz verleihen, ohne die Effektivität eines Herzen aus Licht zu nutzen. Weitere neutrale Exotics für fähigkeitsorientierte Builds wäre beispielsweise die „Maske des Stillen“- oder für Solar das „Heiligfeuer-Herz“-Exotic.

Mit der „Maske des Stillen“ erhalten Titanen Fähigkeiten-Energie, wenn sie Schaden nehmen. Wer tödlich verwundet ist, bekommt maximale Gesundheit bei Kills.

„Heiligfeuer-Herz“ verbessert zu 75 % die Nachladerate von Solar-Fähigkeiten und verbessert sie erheblich, um 350 %, wenn die Super aufgeladen ist. Außerdem gewährt es +20 für den „Effektivität in der Luft“-Statwert von allen Waffen.

Hattet ihr vor das Exotic in Lightfall zu spielen? Und was haltet ihr von dem Nerf? War er gerechtfertig? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, solange Destiny 2 noch in der Downtime ist.

