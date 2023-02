Destiny 2: Server Down für Update 7.0.0.1 am 27.02. – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 steht die letzte große Downtime vor dem neuen DLC Lightfall an, bevor die Spieler in Neomuna und die neue Season 20 starten werden. MeinMMO wird den Serverdown kontinuierlich für euch begleiten und informiert auch vorab zu den genauen Ausfallzeiten.

Das müsst ihr heute wissen: Gestern hatte Lightfall bereits seine erste kleine Generalprobe, bei der es viel zu hören, aber wenig zu sehen gab. Dafür wird es heute ganz offiziell ernst. Destiny 2 bereitet aktuell alles vor, damit der Start des neuen DLC reibungslos verlaufen kann.

Das neue DLC wird, wie Bungie bereits gezeigt hat, gleich mit einer riesigen Weltraumschlacht beginnen. Dazu wird es eine der genialsten Geschichten des Destiny-Universums von Bungie ein Stück mehr zu Ende erzählen. Licht gegen Dunkelheit. Der Reisende gegen den Zeugen. Spieler erwartet ein genialer Showdown im Weltall à la Star Wars, mit allem drum und dran. Ihr seid also mittendrin und erlebt diese zweite Apokalypse hautnah. Morgen Abend geht es los.

Schaut euch hier erstes Gameplay aus Destiny 2: Lightfall an:

Wann beginnt der Preload genau? Der Preload für Lightfall und damit für das Update 7.0.0.1 wird heute auf allen Plattformen, also PC, Xbox und Playstation, verfügbar gemacht.

Um den Start von Lightfall vorzubereiten, ist für Destiny 2 eine 24-stündige Unterbrechung geplant. Der Shooter wird somit heute, am 27. Februar 2023 ab 17:45 Uhr offline gehen und erst am Dienstagabend um 18:00 Uhr wieder online sein.

Wartung vom 27. – 28.02. – Alle Zeiten und Server Down

Diese Zeiten sind für Lightfall wichtig:

Destiny 2 wird am Montag, dem 27. Februar 2023, ab 17:45 Uhr für 24 Stunden offline gehen. Laufende Aktivitäten werden zu dieser Zeit beendet Spieler können sich bis Dienstag, 28. Februar um 18:00 Uhr nicht mehr einloggen Einige Dienste auf Bungie.net sind während dieser Zeit ebenfalls nicht verfügbar

Sobald die Server offline sind, beginnt die Preload-Time Spieler aller Plattformen können während der 24 Stunden “Lightfall” herunterladen Konsolenspieler, die Probleme beim Aktualisieren auf Update 7.0.0.1 haben, sollten ihre Konsole neu starten und versuchen, das Update erneut herunterzuladen.

Geplant ist, dass die Destiny-2-Server pünktlich am Dienstag, dem 28. Februar 2023, um 18:00 Uhr wieder online gehen. Sofern es also keine größeren Probleme gibt, wird Update 7.0.0.1 dann für alle Plattformen und Regionen verfügbar sein Spieler sollten sich dann auch wieder einzuloggen können, um das zum erstem Mal das Lightfall-DLC zu zocken

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 19:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Zwischen den Spielern und der Neomuna-Metropole steht nur noch eine 24h-Downtime

Weitere wichtige Hinweise

Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Sobald Destiny 2 offline ist könnt ihr keine Prämien oder Items mehr einfordern. Alle ablaufenden Prämien aus Saison 19 und „Die Hexenkönigin“ müssen daher bis zum Beginn der Abschaltung, heute um 18.00 Uhr am 27. Februar erworben und eingefordert werden.

Dies beinhaltet:

Saisonale Siegel und Prämien

Seasonpass-Gegenstände

Season-Händler-Prämien

Prämien aus den Playlisten von Shaxx, Zavala, Vagabund und dem 14. Heiligen

Banshee-44-Ruf-Gegenstände

Wie immer wird am Starttag die API für eine Weile offline sein, was die Möglichkeit einschränkt, Items über die Companion App oder andere Apps von Drittanbietern zu übertragen. Plant also am besten heute schon vor und werft eure Lieblingswaffen auf den Charakter, mit dem ihr in Witch Queen starten wollt.

Außerdem sollten Cross-Save-Nutzer folgendes beachten: Spieler sollten vor dem Start von Lightfall sicher stellen, dass ihre Cross Save-Einstellungen vollständig verknüpft und aktiviert sind, bevor sie sich zum ersten Mal in Lightfall einloggen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle gekauften Seasonpässe und Dungeon-Keys dem gewünschten Spielerkonto zugeordnet werden.

MeinMMO aktualisiert diesen Artikel im Laufe des Abends, damit ihr auf dem neusten Stand seid.

Das bringt das Update heute: Im Vorfeld hat Bungie bereits unheimlich viel verraten, was die Spieler in Lightfall erwartet die mit dem Update 7.0.0.1 ins Spiel kommen. Wir haben euch diese Infos in einem kompakten All-in-One-Artikel zusammengefasst.

Destiny 2: 10 Dinge, die euch in Season 20 des Lightfall-DLCs erwarten

Freut ihr euch, dass es endlich losgeht? Wie startet ihr persönlich ins neue DLC? Berichtet uns gerne, was eure Clans geplant haben oder ob ihr mit neuen Spielern ins DLC einsteigen wollt. Oder wartet ihr lieber ab, versucht euch nicht spoilern zu lassen und startet erst am Mittwoch in Lightfall durch, um mögliche Server-Probleme beim Start zu umgehen?

Die 24h-Downtime könnt ihr übrigens perfekt nutzen und euch über die laufende Story von Destiny 2 zu informieren:

Die Geschichte von Destiny 1 und 2 bis Season 20 schnell zusammengefasst