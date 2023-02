Destiny 2 bringt mit Lightfall alte Exo-Missionen zurück – Doch auf die Besten müsst ihr noch warten

Eine Woche voller Informationen rund um Destiny 2 und wie es in Lightfall weitergehen wird. Dank Joe Blackburn, dem Game Director von Bungie, wissen wir nun auch von einem neuen System in Lightfall, das 3 alte Exo-Missionen zurückbringen soll. Wir zeigen euch, was dahinter steckt.

Was ist das für ein neues System? In Destiny 2: Lightfall soll ein neues System implementiert werden, das alte und vergangene Exo-Missionen aus dem Loot Shooter wöchentlich zum Zocken anbietet. Ihr könnt euch das System genau so vorstellen wie das der Vermächtnis-Inhalte vergangener Raids im Legenden-Tab auf eurer Sternenkarte.

Bungie hat das System in seinem großen “State of the Game”-Post veröffentlicht und berichtet, dass bislang 3 Exo-Missionen von den Entwicklern auserwählt wurden, damit diese von den Spielern zum Start von Season 22 gezockt werden können:

Vorzeichen – Eine Gruselmission auf einem Geisterschiff

Vox Obscura – Eine Mission auf dem Mars gegen feindliche Kabale

Operation: Seraph Schild – Eine Mission, die sich mit der Infiltration einer Seraph-Station beschäftigt

Während es sich hierbei um die drei neuesten Missionen handelt, fehlen vor allem die beliebtesten Exo-Missionen, die Spieler sich schon seit geraum Zeit wünschen.

Wir erklären euch jetzt, was ihr beim neuen System beachten müsst und weshalb unser Destiny 2-Experte Christos glaubt, dass dieses neue System die Hüter nicht lange beschäftigen wird.

Exo-Missionen mit wöchentlicher Rotation für mehr Beschäftigung

Wie funktioniert das System? Der Game Director Joe Blackburn, beschreibt das System ähnlich wie das der bereits bekannten Raid- und Dungeon-Rotationen. Im Grunde wird Bungie eine Exo-Mission somit als wöchentliche Mission anbieten, die Spieler dann zocken können, um ihre Belohnung einzusacken.

Das Kabal-Geisterschiff bereit zur Erkundung

Gut möglich, dass Spieler dadurch das exotische Scoutgewehr “Erzählung eines Toten” dann erneut erfarmen können. Somit ist man nicht mehr an Xur gebunden, der wöchentlich nur ein Exemplar dieser exotischen Mission-Exos vorbeibringt.

Das solltet ihr wissen: Diese genannten Exo-Missionen waren Teil der Seasons, die mit Witch Queen und Beyond Light in Destiny 2 eingeführt wurden. Es könnte also gut sein, dass Spieler, die diese DLCs nicht besessen haben, diese auch nicht spielen können.



Es könnte aber auch sein, dass Bungie dieses System an Season 22 und Lightfall bindet und ihr dafür nur die neusten Erweiterungen erwerben müsst. Bis Bungie jedoch mehr Licht in Dunkle bringt, können wir nur warten.

Kommen weitere Exo-Missionen noch hinzu? Joe Blackburn meint selbst, dass Bungie das System nutzen möchte, um in Zukunft vielleicht weitere Klassiker an Exo-Missionen zu importieren. Es könnte also sein, dass die Community-Lieblinge “Stunde Null” und “Das Wispern” erneut von Spielern durchforstet werden könnten. Das wird jedoch Zeit brauchen, denn erst mit Season 22 wird das System in seiner Grundform implementiert werden.

Bungie erwähnt zudem, dass diese alten Missionen anscheinend auch nicht ohne schwierige, technische Überarbeitungen zu Destiny 2 zurückkommen können.

Fazit – Das denkt unser Destiny 2-Autor: Ich finde das System und den Gedanken hinter Bungies Aktion cool. Es ist vor allem für Neulinge interessant, die solche Missionen in ihrer Blütephase verpasst hatten. Damit können Spieler auch ältere Areale des Loot-Shooters erkunden.

Für ältere Spieler, die diese Missionen schon rauf und runter gespielt haben, wird es fraglich sein, ob sie Lust haben diese bekannten Missionen erneut zu zocken.

Ich fand die Mission “Vorzeichen” zum Release interessant. Sie war frisch und hat mit gruseligen Momenten eine neue Seite des Loot-Shooters enthüllt. Nach jedoch einigen Malen auf dem Geisterschiff verschwand der Zauber und die Mission wurde zu eintönig. Ich glaube also eher weniger, dass Spieler sich nun hinsetzen werden, um diese Exo-Missionen wöchentlich und in regelmäßigen Abständen zu zocken. Ich für meinen Teil messe mich dann doch lieber in schwitzigen Schmelztiegel-Matches mit anderen Hütern.

Doch genug von mir, wie findet ihr die Idee hinter eine Rotation, die alte Exo-Missionen zurückbringt? Findet ihr sie gut oder denkt ihr, dass viele Spieler schnell die Lust dahinter verlieren werden? Lasst es uns gerne wissen!

