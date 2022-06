Destiny 2 will alte Inhalte wieder attraktiv machen, versaut das aber mit einer nervigen Einschränkung

Zum Start der Season 17 in Destiny 2 ist auch die neue Raid- und Dungeon-Rotation live gegangen. Eigentlich cool, denn sie soll ältere Inhalte wieder lohnenswert machen und bei den Spielern für Abwechslung sorgen. Doch was super klingt, hat eine nervige Einschränkung, die verhindert, dass es sich für Spieler lohnt.

Was hat Bungie beim Spitzenloot geändert? Mitte April kündigte Bungie für Season 17 eine neue Dungeon- und Raid-Rotation für ältere Destiny-2-Inhalte an.

Bis dahin haben Spieler nur aus den aktuellen Raids und Dungeons ihren wöchentlichen Spitzenloot erhalten. Man grindete also jede Woche immer und immer wieder dieselben Aktivitäten, um sein Powerlevel zu steigern. Alte Inhalte waren vergessen und boten auch keinen Anreiz mehr.

Diese Wocke können Spieler im „Garten der Erlösung“ Spitzenloot ergattern.

Die neue Raid- und Dungeon-Rotation kam daher zunächst richtig gut an. Sie würde den Spielern bei der wöchentlichen Jagd nach Power endlich ein bisschen mehr Abwechslung in der Destiny-Woche bieten und eine Vielzahl an Optionen beinhalten:

Man könnte die Vex im Raid „Garten der Erlösung“ besuchen

Riven wecken und den „Letzter Wunsch“-Raid in der Träumenden Stadt erkunden

Das tiefste Loch unter dem Mond ausbuddeln, um die „Grube der Ketzerei“ zu finden

Oder mal wieder mit etwas Sekundenkleber den „Zerbrochenen Thron“ reparieren

Alles Inhalte, die schon lange nicht mehr in der saisonalen Rotation vorhanden und relevant waren. Doch was super klingt, hat leider auch eine Einschränkung, die verhindert, dass Spieler die Rotations-Inhalte auch zocken wollen.

Die neue Dungeon- und Raid-Rotation lohnt sich nicht

Wo genau liegt das Problem? Bungie hat alle Begegnungsprämien-Sperren für legendäre Ausrüstung in den Raids und Dungeons entfernt, somit lassen sich diese auch farmen – den begehrten Spitzenloot gibt es aber bei den zurückgekehrten Raids und Dungeons jedoch trotzdem nur beim Endboss.

Gerade für längere und prestigeträchtigere Aktivitäten, wie Raids (für 6 Spieler), hört sich das für viele Hüter einfach noch nicht verlockend genug an.

Und so fragen sich die Spieler auch in Woche 2 von Season 17: „Wozu soll man einen alten Raid laufen, wenn nur am Ende und nicht in jedem Encounter Spitzenloot erhalten werden kann?“

Abgesehen von Spielern mit einem guten Sherpa-Herz, werden deswegen derzeit vermehrt nur die Boss-Encounter-Checkpoints unter den Spielern ausgetauscht. Und das ist genau das, was Bungie mit der Anpassung nicht erreichen wollte.

Auf reddit hat der Community-Manager dmg04 die Frage bereits vor einiger Zeit beantwortet und Bungies Beweggründe erklärt, warum es eben nicht in jeder Begegnung Spitzenloot gibt:

Ich würde sagen, dass dieses erste Angebot auf viele in der Community abzielt, die nicht die Gelegenheit hatten, sich an einem bestimmten Raid zu beteiligen, als es sozusagen die neue „Hotness“ war. [Die Änderung] hat das Potenzial, Raid-LFGs auf bestimmte Aktivitäten in einer bestimmten Woche zu konzentrieren, Spielern einige freigeschaltete Checkpoints für gezieltes Waffenfarmen und ein paar andere lustige Dinge zu geben.



Viele, die nie die Gelegenheit hatten, die Göttlichkeit-Quest abzuschließen, haben es möglicherweise leichter, eine Gruppe zu finden. Einige, die noch nie eine gute Roll bei einer bestimmten Dungeon-Waffe erhalten haben, könnten endlich diese perfekte Roll bekommen. […] Etwas Spitzenloot, etwas mächtiges, etwas Waffen und Rüstungen, die Sie vielleicht nicht haben, und etwas potenzielle Hilfe bei exotischen Quests (oder Drops) können für eine riesige Menge an Spielern, die sich nicht intensiv mit Raids beschäftigt hat, großartig sein. kommentierte dmg04 die Änderung via reddit

Ihr wollt Destiny 2 und seine Inhalte kennenlernen? Dann schaut euch den Trailer der aktuellen „Saison der Heimgesuchten“ an:

Es muss nicht immer Spitzenloot sein: Für Lob_the_Tsun und auch andere Destiny-2-Spieler würde bereits kleine Änderung ausreichen, alte Raids und Dungeons auch ohne den Spitzenloot aus allen Encountern interessanter zu machen.

So könnte beispielsweise der Drop von Endgame-Materialien in den Encountern Anreiz genug sein, NewLight-Spieler und Veteranen gleichermaßen von der Raid- und Dungeon-Rotation profitieren lassen.

Aszendenz-Legierungen, Aszendenten-Splitter, Verbesserungsprismen- sowie -kerne oder auch Upgrade-Module brauchen Spieler immer wieder.

Der Spitzenloot beim Boss-Encounter würde zum schmackhaften Topping.

Wie lohnenswert findet ihr die Änderung? Hilft euch die neue Dungeon- und Raid-Rotation besser eine Gruppe für Aktivitäten zu finden? Oder lauft ihr diese Vermächtnis-Aktivitäten, trotz der neuen Rotations-Option, kaum bis gar nicht? Hinterlasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.