Destiny 2: Weekly Reset am 31.05. – Lord Saladin präsentiert das Eisenbanner-Event

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie wird eure Woche diesmal ablaufen? Werdet ihr euch sofort in das Eisenbanner-Event begeben und schauen, welche Belohnung Bungie diesmal versprochen hat? Oder findet ihr die momentane Story spannender und zockt erstmal eine neue Runde Trennung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, was ihr diese Woche vorhabt?

Neue Dämmerungswaffen in Season 17: In der 2. Seasonwoche könnt ihr euch noch eine unbekannte Waffe abholen. Wir aktualisieren sie, sobald sie bekannt ist.

Das passiert diese Woche: Bungie hatte vor Season 17 schon angekündigt, dass sie das Eisenbanner-Event neu frisieren wollen. Es wird jetzt ein großes Event, indem Hüter im neuen geschmückten Turm einiges erleben können. Der neue Funken-Modus „Rift“ wird dazu extra aus Destiny 1 wiederbelebt, damit Spieler ein bisschen Abwechslung in den sonst so bekannten Eisenbanner-Modus erleben können.

