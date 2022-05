Destiny 2: Alle Rüstungs-Exotics aus Season 17 und warum ihr eins davon unbedingt nutzen solltet

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Euer Warlock greift gerne zu Fusions- oder Linear-Fusionsgewehren? Dann gönnt ihm das neue Beinschutz-Exotic „Feuertropfen“ (englisch: „Rain of Fire“). Damit könnt ihr als Solar-Warlock Strahlend über eure Feinde in der Luft triumphieren.

Das Coole an den neuen Rüstungs-Exotics: Bei manchen lohnt es sich gleich doppelt, sie zu erspielen. Bungie hat damit begonnen, den Spielern die wichtigen Champion-Mods direkt in die Eigenschaften der exotischen Rüstungen zu integrieren. Das spart euch nicht nur einen Mod-Platz, sondern ist inzwischen auch eine der praktischsten Optionen gegen die nervigen Champions.

