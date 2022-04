Destiny 2 bringt angeblich ikonische Exo-Pistole zurück, die früher alles im PvP zerlegt hat

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu dieser Enthüllung? Findet ihr diese exotische Pistole gut und glaubt ihr, die Eisernen Lords werden damit wirklich bald wieder zurückkehren? Oder haben die Japaner unrecht und der Leak ist einfach nur ein komischer Zufall einer falschen Übersetzung? Hinterlasst uns gerne eure Sicht der Dinge in den Kommentaren.

Auf Twitter artete die Diskussion mit den Hütern dazu dann noch weiter aus. Währenddessen hat Bungie die Version des japanischen „This Week at Bungie“-Blogs korrigiert, sodass dort der Name dort inzwischen auch dort nicht mehr ersichtlich ist.

Der Exo Shiro-4 war in Destiny 1 ein bekannter NPC-Händler und verteilte im Eisernen Tempel Beutezüge an die Spieler. Während der SIVA-Krise (damals Destiny-1-Kampagne) half Shiro-4 Lord Saladin Forge und Cayde-6 indem er die Hüter auf dem Schlachtfeld mit wichtigen Informationen versorgte. Shiro-4 war einst Teil des Fireteams, das aus dem verstorbenen Anführer der Jäger-Vorhut Andal Brask und Cayde-6 bestand. Er war auch bei der Beerdigung von Cayde-6 anwesend und führt bis heute, als Scout, weiterhin Erkundungsmissionen für die Vorhut durch. Einige Spieler sehen ihn bis heute als beste Option für die Nachfolge von Cayde-6 an.

In Destiny 1 war diese exotische Pistole jedenfalls, nach einer Änderung, eine der besten und beliebtesten Waffen im PvP . In „Eliminierung“ nahm sie sogar den dritten Platz der Spezialwaffen ein, mit denen die meisten Kills erzielt wurden. Und auch im PvE konnte man mit ihr, wenn Arkus-Entflammen aktiv war, mit lässigen Salven durch die Gegner-Massen schreddern.

Destiny 2 ist weltweit ein gefragtes Spiel und so informiert der Spieleentwickler auch in anderen Sprachen über seine geplanten Änderungen. Doch anscheinend wurde dadurch jetzt versehentlich eine neue exotische Waffe der kommenden Season 17 bekannt. Sie hat einst im PvP von Destiny 1 alles zerlegt. MeinMMO verrät euch, welche Waffe das ist und warum das auch die Rückkehr der Eisernen Lords bedeuten könnte.

