Hüter beschweren sich in Destiny 2 über nutzlose Granaten – „Bungie nerft nicht, sie killen alles“

In Destiny 2 hat es die Granaten eiskalt erwischt. Hüter werfen Bungie nicht nur die Nutzlosigkeit einiger Bomben vor, sondern auch, dass der Entwickler alles killt, was irgendwie Spaß macht im Loot-Shooter. MeinMMO sagt euch, wie schlimm es die Granaten getroffen hat.

Welche Granaten hat es erwischt? Im Hotfix 4.0.1.1 hat es die Granaten hart erwischt. Nicht nur die, aller Hüter, sondern vor allem die des Jägers. Folgende Granaten wurden verschlechtert:

Sprunggranate des Jägers – Arkus

Axionblitz-Granate aller Klassen – Leere

Frühlichtfeld-Granate mit Jäger-Exo „Erneuerungsgriffe“ – Stasis

Da Bungie schon im Vorfeld den Nerf des Jäger-Exos „Erneuerungsgriff“ in Bezug zur Stasisgranate durchgeführt hat, war der Nerf der Frühlichtfeld-Granate keine Überraschung.

Jedoch hat der Nerf der Axionblitz- und der Sprunggranate viele Hüter verwundert. Obwohl diese Bomben entweder unbeliebt oder sogar leicht zu kontern sind, wurden sie in den Boden gestampft und das können die Hüter nicht nachvollziehen. Sie reden sogar davon, dass Bungie nicht nerft, sondern sogar Fähigkeiten komplett tötet.

Nicht nur in PvE schlecht, sondern auch im PvP

Wie schlimm ist der Nerf? Die Änderungen für die Bomben im Hotfix 4.0.1.1 betrafen vorwiegend das PvP. Der Cooldown wurde für die Stasis- und Leere-Granate auf 152 Sekunden angehoben. Ihr könnt also die kleinen Helferlein nicht mehr spammen und müsst warten, bis ihr sie nach langer Wartezeit im PvP erneut benutzt könnt.

Noch härter hat es die Sprunggranaten getroffen. Sie wurden in beiden Modi PvE und PvP generft und das so weit, dass sie komplett nutzlos sind. Ein Hüter hat auf YouTube das Ausmaß der Änderung in PvP getestet. Hier haben wir euch das Video eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Granaten wurden so schlimm generft, dasd sie es nicht mehr schaffen das Schild der Gegner zu brechen.

Einst galten genau diese Granaten als Schrecken im PvP. Ein Jäger ausgerüstet mit dem Exo „Shinobus Gelöbnis“ konnte durch den exotischen Perk „Neue Tricks“ euch Granatenaufladung bei Treffern zurückgeben und gewährte euch sogar eine zusätzliche Ladung dieser verfolgenden Bomben.

Trotz dass die Granaten eher ein unbeliebtes Dasein fristeten und kaum einer damit spielte, wurden sie von Bungie generft. Deshalb gehen einige Hüter davon aus, es steckt mehr hinter diesen Änderungen.

Warum wurden die Arkus-Granaten so hart generft? Hüter meinen, es habe etwas mit der Umstellung auf Arkus 3.0 zu tun. Dabei hat Kevin Yanes, einer der Sandbox-Leads von Destiny 2, auf Twitter gepostet, dass im Vorfeld schon Änderungen in Hotfix 4.0.1.1 für weitere 3.0-Fähigkeiten implementiert wurden.

Für Bungie ist es üblich, dass solche Änderungen mit der eigentlichen Umstellung auf 3.0 in Destiny 2 eingefügt werden. Deshalb meinte der User harmlessbug auf reddit, dass Bungie einen so schlimmen Bug gefunden hätte, den sie umgehend vor dem Release der Elementumstellung der kommenden Season 17 angehen mussten, um ihn zu fixen.

Trotz dessen hat Bungie es mit diesem Nerf geschafft, eine eigentlich schon unbeliebte Sprunggranate damit komplett nutzlos zu machen. Bleibt abzuwarten, ob Arkus 3.0 den Hütern vielleicht Aspekte und Fragmente bieten kann, die bestimmte Granaten wieder verbessern werden.

Was haltet ihr von den Granatenänderungen in Destiny 2? Findet ihr alle gerechtfertigt oder ist euch das seitens Bungie ein übertriebenes Handeln und man hätte zuerst abwarten sollen, wie die Resonanz der Community sich entwickelt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!