Destiny 2: Hüter wollen ein 4 Jahre altes Feature zurück – „Ich würde es lieben, wenn sie öfter solche Sachen einbauen könnten“

In Destiny 2 haben Hüter schon viele Dinge erspielt, entdeckt und freigeschaltet. Eine Sache jedoch hat sich in das Gedächtnis jedoch so eingebrannt, dass Hüter es nicht vergessen können. Kennt ihr noch die geheimen Inhalte aus dem Destiny-Universum?

Was sind geheime Missionen? Diese geheimen Missionen sind Missionen, die nicht auf Anhieb zu finden sind. Sie müssen zuerst unter bestimmten Umständen, wie das Interagieren mit einer bestimmten Mechanik oder das Teilnehmen eines Events, aktiviert werden.

In solchen Inhalten und Missionen werden Hüter ohne Vorwissen oder Aufgabenstellungen hineingeworfen und müssen ihr Können unter Beweis stellen. Sollten sich die Hüter in diesen geheimen Inhalten beweisen, winkt ihnen krasser Loot. Dazu gehören Schiffe oder eben eine Exo-Waffe.

Spieler wollen verborgene Inhalte entdecken

Das Problem jedoch ist, dass Bungie seit der Trennung von Activision solche Inhalte nicht mehr in dem Ausmaß gebracht hat, wie in den ersten Jahren von Destiny 1 und 2. Viele Hüter schwelgen in den Erinnerungen als die Spannung auf dem Mond IO hochkochte.

Die geheime Mission auf IO ist das Paradebeispiel

Ein plötzliches Portal zu einer Mission entstand als man bei einem öffentlichen Event einen besessenen Boss erledigt hat. Durch diese Mission wurde man auf einen Parkour-Pfad mit Gegner geschickt, bis man zum Schluss an drei knackigen Bossen stand.

Sollte man alles in unter 20 Minuten geschafft haben, erhielt man die exotische Sniper „Wispern des Wurms„, welche zu der Zeit ein Must-have im Loadout der Hüter war.

Doch nicht nur diese Mission, auch die Stunde-Null Aktivität auf der Farm, die Mithrax euch erteilt hat, um das exotische Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ zu ergattern, war geheim und gruselig zugleich. Den Wartungsbot „Trevor“ im Labyrinth haben bestimmt noch viele Hüter im Gedächtnis.

Was sagen Spieler dazu? Die Hüter auf reddit schwelgen in Erinnerungen. Sie wünschen sich weitere solcher Inhalte, die ihnen das Gefühl geben, nicht schon alles erkundet zu haben. Destiny 2 bietet soviel Fläche an Mysterien, die noch gelüftet werden können, jedoch scheint derzeit alles oberflächlich abgepackt zu sein.

Reddit-User und Hüter CaptFrost meint folgendes dazu: „Ich weiß, dass Bungie einen Hype um Inhalte aufbauen muss, aber ich würde es lieben, wenn sie gelegentlich solche Sachen einschleusen könnten. Etwas, das einfach aus dem Nichts auftaucht und von Spielern organisch entdeckt werden kann.“

Orte wie die von Sand begrabene Mars-Stadt „Freistatt“ oder größere Teile der Erde bieten genug Fläche, um geheime Missionen einzuschleusen. Bleibt abzuwarten, ob Bungie das in Zukunft ändern könnte, die Möglichkeiten stehen jedoch offen da, sie müssen nur ergriffen werden.

Wie steht ihr zu diesen geheimen Inhalten? Vermisst ihr auch solche Missionen oder geheime Features, die Spieler auf eigene Faust entdecken können? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!