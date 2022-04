Wie gehts Destiny 2 Witch Queen, 2 Monate nach Release?

Seit dem Release von Destiny 2 sind zwei Monate vergangen. Spieler hatten nun Zeit, die Thronwelt ausgiebig zu erkunden, den neuen Raid anzugehen und viele neue Dinge zu erledigen. Doch wie hat sich Destiny 2 in dieser Zeit gemacht und konnte Bungie seine Spielerzahlen halten oder sogar erhöhen?

Wann wurde Witch Queen veröffentlicht? Witch Queen wurde am 22. Februar 2022 veröffentlicht. Spieler mussten die längste Season über sich ergehen lassen, bis der Wurm von Savathûn endlich exorziert werden konnte. Bis dahin setzten viele Hüter große Erwartungen an Bungie, da sie Witch Queen als eindrucksvollste Erweiterung mit guter Story angepriesen hatten.

Obwohl sich Witch Queen gut verkauft hat, bleibt die Frage, wie erfolgreich Destiny 2 nach Witch Queen immer noch ist, wie viele Spieler Bungie halten konnte und ob mehr aktive Spieler im Space-Shooter auf Reisen gehen als vor dem trügerischen DLC der Hexenkönigin.

So erfolgreich war Bungie mit Witch Queen tatsächlich

Um euch zu zeigen, wie erfolgreich Witch Queen tatsächlich war, beziehen wir unsere Zahlen aus den Steam Charts. Dadurch erhalten wir einen kleinen Einblick darüber, wie viele Spieler zumindest auf Steam aktiv waren und können zu vorigen Monaten Vergleiche anstellen.

Leider können wir die Spielerzahlen der Konsoleros nicht nachverfolgen, da keine zuverlässige Seite existiert, die offenlegt, woher ihre Zahlen und Statistiken stammen.

Konnte die Hexenkönigin die Erweiterung Beyond Light übertrumpfen?

Wie erfolgreich war Witch Queen? Als Witch Queen veröffentlicht wurde, waren am 22. Februar 2022 289,895 Spieler in Destiny 2 online. Durchschnittlich verzeichnete der Februar 75,169 Spieler auf Steam. Betrachtet man den März sind sogar 88,605 durchschnittliche Spieler auf Destiny 2 aktiv gewesen.

Vergleicht man die durchschnittlichen Zahlen der aktiven Spieler mit denen zum „Beyond Light“-Release, kann das eisige DLC auf Europa mit 99,900 Spieler besser überzeugen. Jedoch erreichte Beyond Light nie den Höhepunkt von Witch Queen und konnte nur mit 241,843 gleichzeitigen Spielern punkten.

Auch Witch Queen kann bislang mehr Spieler auf Dauer halten als Beyond Light. Der Höhepunkt in den letzten 30 Tagen lag bei 102,186 aktiven Spieler, wohingegen der Januar 2021 für Jenseits des Lichts nur 79,290 zeigt.

Man erkennt also, dass auf Steam mehr Spieler dazugewonnen werden konnten als im vorigen DLC auf Europa. Trotzdem hat Witch Queen keinen krassen Boom erzeugt und exorbitante Spielerzahlen entstehen lassen. Der Space-Shooter ist zwar stetig präsent, aber den megagroßen Hype konnten die Entwickler von Destiny 2 nicht in den Herzen der Spieler entfachen.

Auf Konsolen könnten jedoch mehr Spieler aktiv gewesen sein, diese lassen sich jedoch nicht aus zuverlässiger Quelle nachweisen und werden von uns deshalb nicht berücksichtigt.

Wird Destiny 2 weiterhin Spieler dazugewinnen? Es ist schwer abzusehen, ob weitere DLCs oder Seasons für einen kontinuierlichen Zuwachs sorgen könnten. Da vor allem für neue Spieler „Witch Queen“ die letzte Chance war, storytechnisch alles aufzuholen, was verpasst wurde.

Für Neulinge wird es also infolgedessen immer schwerer sein, den Anschluss zu finden und das schreckt viele davon ab, einzusteigen. Trotzdem besitzt Destiny 2 eine riesige Menge an Kern-Spielern, die den Loot-Shooter trotz Problemen und Content-Engpässen am Leben halten.

Solange diese Spieler existieren, wird auch der Loot-Shooter weiterhin leben. Bleibt also abzuwarten, was Bungie als Nächstes aus dem Hut zaubert. Vieles ist noch offen in der Story von Destiny 2 und obwohl das Ende der Saga noch weit weg liegt, stellt sich die Frage, was passiert nach dem Kampf mit der Dunkelheit?

Auch wenn die Zukunft offfen ist, kann man es Bungie zutauren in seinen zukünftigen DLCs eine im Gaming einzigartige Story ans Licht oder in die Dunkelheit bringen.

Glaubt ihr Destiny 2 wird dann, auch nach dem Ende der Saga, mit Content gefüttert oder denkt ihr Bungie wird nur noch auf Sparflamme arbeiten und sporadisch Content bieten, um an neuen Projekten zu arbeiten? Werdet ihr dann noch Destiny 2 zocken? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!