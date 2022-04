Destiny 2 Update bringt wichtige Änderungen – Doch mit einer Sache hat niemand gerechnet

Destiny 2 hat gestern den neuesten Patch 4.0.1 online gebracht. Neben ein paar zusätzlichen Fehlerbehebungen und Optimierungen als Standard-Hotfixes gab es dort jedoch auch ein paar Änderungen, mit denen niemand gerechnet hat. MeinMMO hat sich angeschaut, von welchen Änderungen ihr unbedingt wissen solltet und wieso ein vermeintlicher Trials-Bug eigentlich ein Feature ist.

Am letzten Trials-Wochenende machte eine Meldung in der Destiny-2-Community die Runde, dass man über den „Pass der Zuversicht“, trotz Niederlage, eine Adept-Version von der damaligen Trials-Meisterwaffe „Shayuras Zorn“ bekommen konnte.

Die Spieler konnten verlieren und einfach weitermachen. Doch was als eigentlich als Fehler angesehen wurde, der mit Patch 4.0.1 behoben werden sollte, entpuppte sich nun überraschend als zukünftiges Trials-Feature in Destiny 2.

Bringt diese Änderungen bald mehr Spieler zum Leuchtturm?

Das hat Bungie im Patch 4.0.1 dazu mitgeteilt: Zunächst einmal hat Bungie das Problem behoben, dass Meister-Trials-Waffen für sieben Siege droppen konnten. Zuvor war der Erhalt der Waffen nur möglich, wenn man ein Makellos-Ticket hatte.

„It’s not a bug, it’s a feature“: Im gleichen Abschnitt merkte der Entwickler jedoch auch an, dass dieser Fehler „lustigerweise“ ein Nebenprodukt einer beabsichtigten Änderung war, an der Bungie bereits seit der letzten Season arbeitet.

Es ist tatsächlich beabsichtigt, dass die Drop-Raten von Meister-Waffen in den Trials für die Spieler zukünftig erhöht werden. Dementsprechend ergibt sich nun folgende Anpassung.

Sobald Spieler in einer bestimmten Woche fehlerlos waren, haben sie jetzt die Chance, Adept Waffen Drops für jedes Trials-Ticket zu verdienen, das 7 oder mehr Siege erzielt hat, während der Flawless Pool aktiv ist, unabhängig von der Anzahl der Verluste. Dies wird wöchentlich zurückgesetzt. teilte Bungie in den Patchnotes zu Update 4.0.1 mit

Damit wird es also um einiges leichter, an die begehrten Meister-Waffen in den „Prüfungen von Osiris“ zu kommen. Zudem soll diese Änderung zukünftig das Spielerlebnis verbessern und dem Makellos-Pool helfen, sich lohnender anzufühlen.

Neben dieser Änderung hat Bungie zudem weitere Anpassungen vorgenommen, die man kennen sollte. Darunter einige Buffs und Waffen-Anpassungen, aber auch Änderungen beim Waffen-Crafting.

Pistolen-Stabilität verbessert: Wenn euch die Pistole aus Savathuns Thronwelt „Empirischer Beweis“ bisher zu instabil war, solltet ihr sie jetzt noch einmal testen. Sie wurde massiv in der Stabilität verbessert und spielt sich nun ähnlich gut, wie die Pistole „Bruchlicht“ aus der Saison der Dämmerung.

Einige Waffen-Perks wurden überarbeitet: Der exklusive Raid-Perk „Locken und Wechseln“, bei dem ihr den Schaden eurer Waffe erhöhen könnt, wenn ihr innerhalb kurzer Zeit mit allen ausgerüsteten Waffen Schaden gemacht habt, wurde mit dem Update 4.0.1 auch verbessert.

„Locken und Wechseln“ gewährt nun einen Schadensschub von satten 35 % anstatt 20 %.

Bei den Verbesserten Perks „Kettenreaktion“ und „Auf alles gefasst“ hat Bungie ebenso nachgebessert, um mehr Waffengattungen Vorteile zu bieten.

Wie genau diese Anpassungen jedoch ausgefallen sind, wurde leider nicht mitgeteilt. Es ist jedoch gut möglich, dass dies beim Crafting von Waffen mit diesem Perks in Zukunft mehr Vorteile hat, die man jedoch noch entdecken muss.

Der Perk „Locken und Wechseln“ auf Raid-Waffen wurde verbessert.

Waffen-Crafting bietet mehr Extraktionsoptionen: Auch beim Waffen-Crafting hat Bungie bereits mit weiteren Anpassungen begonnen. Sobald ihr eine Resonanzwaffe freigespielt habt, könnt ihr nun eine weitere Option für die Extraktion auswählen. Sie gewährt euch dann 300x anstatt nur 200x Neutrales Element. So könnt ihr vermeiden, die bald gelöschten Crafting-Materialien, wie Kraftvolles oder Gewandtes Element weiter anzusammeln. Das bedeutet auch zukünftig genügt es, um einen Verbesserten Perk freizuschalten, 8 statt 10 Waffen einzustimmen.

Im Inventar sorgen Rahmen für mehr Übersichtlichkeit: Auch optisch hat Bungie etwas nachgebessert. So werden euch nun alle Items im Inventar, die bereits das maximale Limit erreicht haben, andersfarbig markiert.

Bungie bringt bereits morgen weitere Änderungen: Für morgen, den 22. April, erwartet die Spieler im „This Week at Bungie“-Blog, kurz TWaB, bereits die nächste Änderungswelle. Wie Bungies Community Manager via Twitter mitgeteilt hat, hatte der TWaB bereits über 9000 Wörter und soll ein umfangreiches Waffen-Update beinhalten.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Habt ihr die neuen Vorteile bereits gemerkt? Und vor allem, wie findet ihr die Anpassung, dass bald mehr Spieler an den heißbegehrten Trials-Loot kommen? Lasst es uns gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen.