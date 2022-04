Destiny 2: Server Down für Update 4.0.1. – Alle Patch Notes und Infos

Im Laufe der 16 Jahren hat World of Warcraft schon viele kleinere und größere Bugs gehabt. Wir von MeinMMO haben die Bugs, die uns im Gedächtnis blieben, in einem Video vorgestellt.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was erwartet ihr von diesem Update? Glaubt ihr, Bungie wird einiges verändern? Oder handelt es sich hierbei nur um die Vorbereitung der neuen Hüterspiele 2022? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!

Was steckt in den Patch Notes? Für das heutige Update werden die Patch Notes erst noch veröffentlicht. Oft erscheinen die Informationen zusammen oder etwas vor dem Update selbst. Sobald uns diese vorliegen, ergänzen wir sie euch hier als Link.

Bungie gab jedoch keine Details preis, die zeigen, was heute am 19. April gefixt werden soll. Bekannt sind nur von der Community gemeldete Probleme.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie kündigte einen Server Down für den 19. April an. Dieser beinhaltet jedoch keinen kleinen Hotfix, sondern ein Update.

Destiny 2 bekommt am heutigen Dienstag, den 19. April, das Update 4.0.1 mit eventuell größeren Veränderungen. Damit verbunden ist auch eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Wir bleiben dran, damit ihr wisst, wann die Destiny-Server heute nicht verfügbar sind.

Insert

You are going to send email to