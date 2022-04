Twitch-Streamerin zu Destiny 2 sagt: Ein Millionär war erst in sie verliebt, treibt sie jetzt in den Ruin

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Sie endet ihren Post mit der Warnung, dass was, was ihr passiert ist, jedem auf Twitch passieren kann:

So will sie sich wehren: Mskenner sagt:

Sie sagt, sie kämpfe jetzt ständig gegen ihn. Der Spender würde immer am Freitag seine Anfechtung vergangener Transaktionen einreichen, sodass sie es das ganze Wochenende über seelisch belaste und sie erst am Montag Einspruch gegen die Rückbuchung einlegen könne. Diese Einsprüche brächten aber nichts, weil das Geld über „Family & Friends“ kam und PayPal oft im Sinne des Spenders entscheidet.

Daraufhin habe der Gönner angefangen, seine Paypal-Transaktionen anzufechten, was die Streamerin um tausende US-Dollar in die Miesen stürzte.

„Das war viel Geld, das ich dir geschickt habe. Du wusstet, dass ich dich in verknallt war. Du hast mich angelogen – jetzt will ich alles zurück.“

Was ging dann schief? Eines Tages habe der reiche Gönner aber erklärt, dass er ein „romantisches Interesse“ an ihr hege. Das lehnte sie aber ab und gab ihm einen Korb. Daraufhin sagte der im Prinzip:

Die Twitch-Streamerin MsKenner ( Destiny 2 ) sagt, sie habe gerade richtig Ärger: Sie hatte einen reichen Gönner, angeblich einen Rockstar, der ihr lange Zeit immer wieder hohen Summen spendete. Aber das erweist sich jetzt als dickes Problem. Denn der Millionär will jetzt sein Geld zurück, nachdem die Streamerin nicht mit ihm anbandeln wollte. Die Streamerin schaltet aber in den Rage-Modus und sagt: Da habe er sich die Falsche ausgesucht. Sie sei keine Pussy, sie werde kämpfen.

