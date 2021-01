Der größte Streamer zu Destiny 2 auf Twitch ist Sean „Gladd“ Gallagher, ein begnadeter PvE-Spieler. Im Moment hat der aber richtig Ärger: Ein Spruch aus dem April 2020 fliegt ihm um die Ohren. Den hat ein Nutzer an seinen Partner DXRacer gepostet: Die Firma hat sich von Gladd getrennt. Der verurteilt die Cancel-Kultur im Internet nun. Wer ihn da verpetzt habe, der sei eine Pussy.

Das ist Gladd: Sean Gallagher ist der mit Abstand größte Streamer zu Destiny 2 auf Twitch. Er hat sich einen Namen als exzellenter PvE-Spieler gemacht und gilt als unglaublich verbissen und hartnäckig, bis hin zur Selbstaufgabe.

Wenn in Destiny 2 was Besonderes passiert, findet man Gladd in der ersten Reihe. So arbeitete er im Januar 2020 fieberhaft an einem Rätsel und verdiente damit zehntausende von US-Dollar.

Geschmackloser Witz zu Sex mit Hamstern

Um welchen Spruch geht es? Im April 2020 postete Gladd eine Aussage auf Twitter. Das Schlimmste daran, Sex mit einem Hamster zu haben, sei es, dass da dann überall Blut ist. Er müsse jetzt einen Neuen kaufen. Das wäre irgendwie die Nummer 13. Ihn regt das auf.

Das war offenbar ein sehr seltsamer Scherz.

Warum bekommt er dafür Ärger? Ein Nutzer hat sich bei Gladd gemeldet und gesagt: „Erinnerst du dich noch an den Spruch mit dem Hamster?“, dann hat er eine Mail der Marketing-Abteilung von DXRacer geteilt.

Der Nutzer hat Gladd offenbar bei DXRacer angeschwärzt: Er hat der Gaming-Chair-Firma dessen Hamster-Tweet geteilt. DXRacer ist ein Hersteller von Gaming-Chairs, der als Sponsor von Gladd auftritt.

Die haben daraufhin geschrieben: Sie lieben Tiere. Gladd verstoße mit seinem Verhalten gegen die Werte der Marke. Man distanziert sich von der Aussage, findet die völlig falsch und hat entschieden, sich von Gladd zu trennen.

„Der saß in der Schule beim Essen bestimmt immer alleine!“

So reagiert der Streamer: Gladd postete auf Twitter dann relativ ansatzlos: „Scheiß auf diese Internet-Cancel-Cultur-Schafe. Der saß bestimmt in der Schule immer alleine beim Essen. Pussies!“

Ihm tue das überhaupt nicht leid, was er gesagt habe. Er entschuldige sich für nichts. Er sei es leid, dass Leute ihn beurteilen.

2 Tage später hatte er sich dann etwas beruhigt. Dann rief er seine Fans zur Ordnung. Die würden jetzt auf Leute losgehen, die ihn angreifen. Die Fan wollten ihn nur verteidigen, aber das sei nicht okay.

Er findet zwar diese Cancel-Kultur sei Bullshit, aber noch größerer Mist sei es, auf andere loszugehen. Das wolle er auch nicht.

Das sind jetzt die Auswirkungen: Wie sensibel das Internet im Umgang mit Tieren ist, hätte Gladd eigentlich wissen können: Da gibt es auf Twitch mit Alinity ein warnendes Beispiel.

Gladd hat in den letzten Tagen einige hundert Follower auf Twitch verloren, auf Twitter hat er knapp 1000 Follower eingebüßt. Es gibt also zumindest einen kleinen Backlash für seinen Ausbruch.

Aber insgesamt tut ihm sicher der Verlust des Sponsors am meisten weh. „DXRacer“ ist in seiner Auflistung der Firmen, mit denen er verbandelt ist, im Moment noch auf Platz 1. Die Liste muss er wohl überarbeiten.

Gladd ist ein Streamer, der sonst für einen außergewöhnlich guten Geschäftssinn bekannt ist, und seine Position in Destiny 2 als Top-PvE-Spieler gut zu nutzen weiß:

