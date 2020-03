Twitch-Streamer übertreibt es in Destiny 2 – Spielt 55-mal Flawless in den 1. Trials

Der Twitch-Streamer Jake „GernaderJake“ Straus (27) ist aktuell wohl der angesagteste PvP-Streamer für Destiny 2. Am ersten Wochenende, als die Trials of Osiris zurückkamen, spielte er 55-mal „Makellos“ und es hätten noch ein paar mehr sein können.

Wer ist das? GernaderJake ist seit 2008 auf Twitch und ein leidenschaftlicher Destiny-Streamer. Seinen Höhepunkt hatte der US-Amerikaner Ende 2016 mit der Erweiterung Rise of Iron. Damals waren viele der bekannten Twitch-Streamer zu Destiny schon weg und der Streamer konnte konstant über 1600 Zuschauer erreichen.

In den Jahren und Monaten danach fielen die Zuschauerzahlen aber wieder auf 400 bis 500 Zuseher runter. Destiny 2 war die letzten Jahre auf Twitch nicht sonderlich stark. Doch die Trials of Osiris scheinen das jetzt zu ändern. Denn in den letzten 14 Tagen hatte der Streamer 2260 Zuschauer im Schnitt – mehr als je zuvor.

Das war nun seine Leistung: Mit den Trials of Osiris hat der Twitch-Streamer am 1. Wochenende richtig losgelegt:

So war er mit seinem Team einer der ersten, die makellos gespielt haben und es auf den Leuchtturm schafften

Außerdem hat er gleich 55-mal makellos gespielt – dafür braucht man 7 Siege auf dem Zettel bei keiner Niederlage

Dafür hat er auch eine Menge gespielt. Am Freitag war er 18 Stunden auf Sendung bei Twitch, am Samstag wieder 18 Stunden und am Sonntag immerhin noch über 12 Stunden.

Der Streamer war einer der ersten, den Saint-14 am Lighthouse begrüßen durfte.

Trials sind fast cheaterfrei – auch auf dem PC

Das sagt er: Im Interview mit Forbes ist GernaderJake voll des Lobes für die Trials. So hätten sich viele Spieler Sorgen gemacht, dass Cheater auf dem PC ihr Unwesen treiben, aber Bungie hätte hier gute Arbeit geleistet. In weniger als in jedem 100. Match sei ihm ein Cheater begegnet, sagt Jake.

Der Twitch-Streamer spielt am liebsten den Nightstalker, er liebt es, die Gegner zu irritieren und die Rauch-Fähigkeiten der Klasse zu nutzen. Vor allem die Unsichtbarkeit des Nightstalkers sei ein starker Perk.

Allerdings hat auch Jake ein paar Probleme mit den Trials: Der Loot sei der Teil, den er am wenigsten mag. Außer einem Sparrow sei nichts dabei, warum sich das „Flawless“-Spielen lohnt. Er sieht die Gefahr, dass die Leute rasch das Interesse an den Trials verlieren und der PvP-Modus bräuchte viele Spieler, um attraktiv zu bleiben.

„Fantastisch für mich, fantastisch für meinen Twitch-Kanal“

Warum ist Trials für ihn so wichtig? GernaderJake sagt, Trials wäre für und ihn und seinen Twitch-Kanal fantastisch, schon seit Destiny 1. Er liebe es, mit einer Menge Leute in der Community zu spielen und auf den Leuchtturm zu bringen. Das mache einfach Spaß. So simpel sei es. Es fühle sich sehr befriedigend an, die Leute auf den Leuchtturm zu bringen. Damit baue er auch seine Community und das helfe letztlich dabei, sich selbst und seine Frau zu unterstützen.

Das steckt dahinter: Das Ökosystem „Trials of Osiris“ ist für Twitch-Streamer enorm wichtig. Die starken PvP-Spieler bringen hier Leute aus ihrer Community auf den Leuchtturm, indem sie die im Prinzip durchziehen. Das ist für die Zuschauer interessant, weil eigentlich „ein Spieler“ mit zwei Passagieren gegen gegnerische Teams spielt – und wer gezogen wird, ist oft dankbar, spendet was, abonniert und bleibt dem Channel erhalten.

Mit der Rückkehr der Trials of Osiris steht wohl GernaderJake schon als einer der großen Gewinner fest: