Der Shooter-Spieler Turner „Tfue“ Tenney ist der Streamer auf Twitch mit den meisten Followern. Seinen Anfang hatte er 2015 mit Crota-Runs in Destiny 1, der Aufstieg kam mit Fortnite. Jetzt kehrte er zu Destiny 2 zurück und kritisiert das PvP. Das hält er für viel schlechter als in Destiny 1.

Was hat Tfue mit Destiny zu tun? Ziemlich viel. Tfue begann auf YouTube mit Videos, wie er Crota in Destiny 1 bezwang.

2015 war es eine ganze Weile das Hobby von Content-Creators, immer absurdere Methoden zu finden, wie man Crota mit möglichst starken Handicaps killen und demütigen konnte: Crota wurde sogar einmal totgetanzt, mit einer Tanzmatte bezwungen.

Auch Tfue nutzte den mächtigen Crota, Oryx‘ Sohn, als Sandsack und Crash-Test-Dummy, um seine damals noch wenigen Zuschauern zu unterhalten. Er war aber auch im PvP unterwegs und durchaus erfolgreich.

Aus 2015 und 2016 gibt es viele Speed-Run- und Handicap-Videos von Tfue, die zeigten, wie seine Karriere langsam in Fahrt kam.

Das war im Sommer 2015 typischer Content für Tfue. Lang ist’s her.

Destiny war auch auf Twitch über zwei Jahre das Hauptspiel von Tfue, als der noch eine kleine Nummer mit nur wenigen tausend Followern auf Twitch war. Da kannte man ihn vor allem als „kleinen Bruder“ eines YouTube-Stars:

2015 spielte er 511 Stunden Destiny, im Schnitt vor 379 Zuschauern

2016 spielte er 312 Stunden vor 240 Zuschauern – da fing seine Twitch-Karriere mit H1Z1 langsam an, in Richtung Battle Royale zu driften

I have officially Retired From Destiny #Deadstiny — Tfue (@TTfue) December 4, 2016 Ende 2016 war’s mit Destiny vorbei. Damals enttäuschte das einige Tfue-Fans.

2017 war Tfue bereits von Destiny weg und völlig dem Battle-Royale-Rausch verfallen. Erst H1Z1, dann PUBG, letztlich Fortnite. Hier schaffte er als „Rivale von Ninja“ 2018 den Durchbruch, der ihn zum größten Streamer auf Twitch machte.

2019 schauten im Schnitt 44.500 Leute zu, wenn Tfue Fortnite streamte.

War über Monate das Opfer von gelangweilten Content-Creators wie Tfue.

Tfue zu Destiny 2: Die Leute können hier nicht aimen

Das sagt Tfue heute zu Destiny 2: Tfue war am Montag einige Stunden in Destiny 2 unterwegs, um sich Abwechslung von seinem steten Spielen von Fortnite zu gönnen.

Der Streamer testete das PvP und hat offenbar eine geringe Meinung von seinen Gegnern dort: „Es ist so leicht, die Leute hier wegzuballern. Die Typen können so schlecht zielen.“

In Destiny 2 sei es möglich, erfolgreich zu sein, ohne gutes Aiming. Gerade Schrotflinten-Spieler seien „so zum Fremdschämen.“

Destiny 1 sei so „Lit“ gewesen, Destiny 2 sei jetzt zu einfach, es sei „fucking Dogshit“, Tfues Standard-Wort für alles, was ihm grade nicht passt.

Das könnte Destiny 2 verbessern: Tfue glaubt, damit Destiny 2 im PvP besser wird, brauche es offene Maps mit langen, weiten Schussbahnen. Auf die Art könnten Spieler nicht nur um eine Ecke gleiten und einen mit der Schrotflinte wegblasen.

Die Spawns seien auch schlecht – wer die Maps entworfen habe, sei augenscheinlich blöd.

Gnadenloser Blick von außen aufs PvP von Destiny 2

Das steckt dahinter: Es schwirrte nach Destiny 1 die Idee herum, Destiny 2 mehr in Richtung „eSport“ zu schieben und eine PvP-Szene zu entwickeln.

Das gelang aber nie so richtig. Es wurde von Destiny-1-Veteranen stark kritisiert, Destiny 2 sei „zu langsam“ geworden. Ein einzelner Spieler habe nicht mehr den Einfluss wie in Teil 1. Nun dominierte ein „Teamshot-Meta.“

Die andere Kritik an Destiny 2 als „eSport-Shooter“ wird aus Tfues Worten deutlich. Er wünscht sich einen Shooter, in dem klassisches Shooter-Fähigkeiten, wie das rasche Zielen, im Vordergrund stehen. Das verträgt sich nicht mit den vielen verschiedenen Fähigkeiten und Waffengattungen in Destiny.

Denn in Destiny 2 gibt es Waffen wie den Granatwerfer Mountaintop (Der Gipfel), der Tfue hier zum Verhängnis wird:

Tfue bringt die Kritik pointiert und harsch rüber: Das PvP von Destiny 2 steht aber aus ähnlichen Gründen seit Jahren in der Kritik, auch von gemäßigteren Leuten.

Aus verschiedenen Gründen spielt das PvP in Destiny 2 offenbar nicht mehr die Rolle, die es noch in Destiny 1 gespielt hat.

Bungie will das mit Season 10 ändern.