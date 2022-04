Destiny 2 entfernt nach viel Gejammer das Skill-Matchmaking – Machte alles nur noch schlimmer

Es kriselt im PvP von Destiny 2. Der Schmelztiegel kocht, denn es ist für viele zu wenig, was Bungie für seine PvP-Spieler tut. Jetzt kommt dazu, dass sich in der letzten Zeit immer mehr Spieler über das ständig unausgewogene Matchmaking im PvP beschweren. Doch als Bungie direkt auf das Thema eingeht, reagiert die Community mit giftigen Kommentaren. MeinMMO bringt euch auf den neuesten Stand.

Was haben die Spieler konkret bemängelt? Wer in Destiny 2 PvP spielt, hat mehrere Modi zur Auswahl, wie beispielsweise Kontrolle (6vs6), Überleben (3vs3) oder das in dieser Woche stattfindende PvP-Event Eisenbanner (6vs6).

Viele Spieler haben dementsprechend diese Woche das Eisenbanner unsicher gemacht und haben danach erneut das Matchmaking-System von Destiny 2 bemängelt.

Es neigt anscheinend dazu, viel zu oft Teams mit sehr guten und weniger guten Spielern zu bilden.

Das führt zu unausgeglichenen Spielen, die entweder sehr schnell vorbei sind oder sich wie Kaugummi hinziehen.

Ein paar Spieler, darunter auch Antonius-GameSager via Twitter, deuteten daher erneut an, dass sie den Eindruck haben, das skillbasierte Matchmaking sei doch noch aktiv und entsprechend fehlerhaft.

Das sagt Bungie dazu: Auf das Posting des Spielers reagierte Bungies Community Manager Dylan „dmg04“ Gafner mit einer deutlichen Klarstellung.

Das derzeitige Matchmaking-System von Destiny 2 kombiniert die Teams eben nicht anhand der Fähigkeiten jedes einzelnen Spielers, um ein Match zusammenzustellen. Tatsächlich wurde das skillbasierte Matchmaking bereits vor Längerem abgeschaltet und ist aufgrund des damaligen Feedbacks von Top-Level-Spielern für die meisten Schmelztiegel-Playlisten sogar immer noch inaktiv. Dies wurde von Bungie sogar in regelmäßigen Abständen überprüft.

Was bedeutet „Skillbasiertes Matchmaking“ genau? Skillbasiertes Matchmaking, kurz SBMM, hilft dabei, Lobbys in PvP-Spielen zusammenzustellen. Steht das SBMM im Vordergrund bei einer Match-Suche, werden die Fähigkeiten eines Spielers (bei Destiny 2 seine K/D) als wichtigster Faktor bei der Lobby-Erstellung angesehen. Der Spieler wird also bevorzugt mit Spielern in ein Match geschickt, die ähnlich gut sind, wie er selbst.

Die PvP-Community reagiert extrem giftig: Daraufhin entbrannte sowohl auf Twitter als auch auf reddit eine Grundsatzdiskussion über das Matchmaking im Allgemeinen.

Der dazugehörige Reddit-Artikel zur Äußerung von Bungies Community Manager musste sogar aufgrund Unmengen an „extrem giftigen Kommentaren“ gesperrt werden, sodass ein Großteil der Kommentare und Antworten dort bereits nicht mehr einsehbar sind.

Das Ausmaß der Frustration zeigte sich auf reddit.

Die PvP-Spieler sind offensichtlich „not amused“ und lassen ihrem Frust immer öfter freien Lauf. Es scheint, als könne sie nichts mehr besänftigen. Auch nicht die Ankündigung von Bungie, dass man das Feedback weitergeben wird, damit das Entwicklier-Team zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten für die Spieler prüfen kann.

Zu lange schon brodelt es im PvP an allen Ecken und Enden, sodass ein Funke genügt. Dabei haben einige Spieler, so wie dakry auf reddit nur einen Wunsch:

Ja, das ist […] eher ein Ausweichen. SBMM und das Problem mit dem aktuellen Lobby-Balancing sind nicht dasselbe. Ich wünschte, sie würden die Lobbys einfach randomisieren und nicht versuchen, sie basierend auf ihrer wahrgenommenen Bewertung der Spielerfähigkeiten auszugleichen. dakry via reddit

Die Stimmung basiert auf einer Mischung aus Frust und Unzufriedenheit im Allgemeinen über das PvP. Die Probleme beim Matchmaking sind jedoch aktuell noch am auffälligsten.

Skillbasiertes Matchmaking (SBMM) bedeutet oft, dass gute Spieler fürs gut spielen bestraft werden und dass es für weniger gute Spieler keinen Grund gibt, sich in einem Match anzustrengen oder weiterzuentwickeln. Im Gegenteil, letztere haben mit skillbasiertem Matchmaking sogar die deutlich gemütlicheren Lobbys, auch wenn die Spielersuche an sich manchmal länger dauert.

Wird stattdessen Connection-basiertes Matchmaking (CBMM) verwendet, geraten Spieler zu oft in Matches, in denen sie absolut chancenlos sind, was ihr Spielerlebnis dann auch erheblich schmälert.

Als dann beispielsweise in den „Prüfungen von Osiris“ testweise das gewinnbasierte Matchmaking aktiviert wurde, entstand sofort eine 2-Klassen-Gesellschaft. Damals beschwerten sich vor allem die Hardcore-PvP-Spieler und -Streamer darüber, weil ihre Matches irrsinnig schwer wurden, wenn sie nur gegen Ihresgleichen spielen, während die normalen Spieler eigentlich happy waren.

Dieser einflussreiche Protest führte dennoch dazu, dass Bungie das System wieder deaktivierte.

Das Matchmaking ist immer wieder Thema: Die Spieler geben dem skillbasierten Matchmaking die Schuld, dabei ist dies, wie Bungie nun bestätigt hat, gar nicht aktiv.

Doch vielleicht ist genau das die richtige Lösung? Zumindest könnte die neueste Äußerung von Bungie darauf hindeuten, dass der Entwickler über eine Reaktivierung des skillbasierten Matchmakings im Schmelztiegel nachdenkt.

Skillbasiertes Matchmaking ist inzwischen das kleinere Übel

Ausgewogenes Matchmaking ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Da ist auch Destiny 2 keine Ausnahme und entsprechend heiß wird das Thema diskutiert. Vor allem dann, wenn sich die Zusammenstellung für die Spieler einfach zu oft unausgeglichen und anstrengend anfühlt.

Ohne skillbasiertes Matchmaking ist es praktisch unmöglich, das aktuelle System daran zu hindern, Lobbys und Matches wie bisher zusammenzustellen.

Mit skillbasiertem Matchmaking wäre das Zuweisen von gleichwertigen Skills der Spieler wieder möglich und die Spiele allgemein ausgeglichener. Es hätte seine Nachteile, wäre aber vermutlich das kleinere Übel.

Das findet auch der Destiny-2-Spieler Chizerz auf reddit:

Weil ihre Idee des Balancing [derzeit] darin besteht, einen guten Spieler in ein Team von Kartoffeln zu stecken und zu erwarten, dass dieser gute Spieler in der Lage ist, die Kartoffeln durch das gesamte Spiel gegen ein Team von durchschnittlichen Spielern zu hieven. Nein, das haben wir derzeit, SBMM würde versuchen, dies zu vermeiden. Chizerz via reddit

Darin sind sich die meisten Spieler einig: Sicherlich ist Destiny 2 kein Spiel, dessen Schwerpunkt auf dem Wettbewerb liegt. Dennoch bestätigen viele Spieler, dass ein PvP-Match immer dann am meisten Spaß macht, wenn die Teams gleichmäßig aufgeteilt sind.

Der Spieler Lorion97 findet daher, Bungie müsste zu einem Matchmaking-System finden, das die „verschiedenen Skill-Brackets aufteilt und das einfach matchen, anstatt zu versuchen, mythische Einhörner zu finden, um genaue 50-50-Splits zu machen. […] Daher sollte die Aufteilung der Spielerbasis in Drittel oder Viertel keine unmögliche Aufgabe sein.“

Wie würde eure Lösung aussehen? Würdet ihr die Reaktivierung von skillbasiertem Matchmaking begrüßen? Oder glaubt ihr, das Problem liegt an ganz anderer Stelle? Wir wollen eure Meinung zum Matchmaking wissen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare.