Destiny 2 bringt alte PvP-Karte Vostok zurück, weil ihr sie liebt – Was macht sie so gut?

In Destiny 2 gibt es Neuigkeiten für alle PvP-Spieler, die mehr Abwechslung in den Schmelztiegel bringt. Die beliebte Schmelztiegel Karte „Vostok“ und „Ewigkeit“ wurden neu aufgebaut und kehren zu Witch Queen aus dem Content-Vault zurück. Doch was macht vor allem die Map „Vostok“ bei den PvP-Spielern so beliebt?

Lange mussten die PvP-Spieler auf etwas frischen Wind für den Schmelztiegel hoffen und sich gedulden. Auch wenn sich die Matches immer anders anfühlen, fehlte auf lange Sicht die optische Abwechslung. Man kennt alle Maps inzwischen in- und auswendig. Das war auch der Grund, warum sich viele PvP-Spieler etwas Abwechslung wünschten.

Bungie weiß das, hat aber auch erklärt, dass es nicht einfach ist, alte Maps (und auch Modi) mal eben zurückzubringen. Dies wäre inzwischen eine technisch anspruchsvolle Sache für den Entwickler. Es erfordert, dass die alte Karte im neuen Engine-System komplett neu aufgebaut wird – das Ganze passiert in Handarbeit.

Dennoch hat Bungie Verständnis für den Wunsch der Spieler und daher für den Start zu Witch Queen zum Anfang zwei alte Maps aus dem Content-Vault überarbeitet.

Diese beiden PvP-Maps kehren mit Witch Queen zurück.

Woher kommen die Infos? Bungie hatte bereits vor einiger Zeit die geplante Rückkehr alter PvP-Maps mitgeteilt. Doch bisher wusste man nicht, welche das genau sein werden. Im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog vom 18. Februar wurde der Entwickler aber jetzt konkreter und hat die Namen der beiden Karten verraten: „Vostok“ und „Ewigkeit“.

„Vostok“ war bei den Spielern besonders beliebt

Vostok ist eine Map auf der Erde und wurde einst mit der Erweiterung „Das Erwachen der Eisernen Lords“ hinzugefügt. Später hat Bungie sie zu Destiny 2 übernommen.

Die PvP-Map Vostok kehrt mit Witch Queen zurück.

Was ist das besondere an Vostok? Vostok ist eine der wenigen großen Langstrecken-Scharfschützen-Maps in Destiny 2. Ansonsten bietet die Karte alles, von engen Begegnungen aus nächster Nähe, bis hin zu Snipe-Duellen aus großer Entfernung. Sie erlaubt den Spielern auf der gesamten Karte eine Vielzahl von Situations-Spielstilen und das kommt gut an.

Es gibt zwar viele Campingplätze auf der Map, die unangenehm sein können, aber das ist Teil der Strategie, wenn man auf Vostok spielt. Die Spieler sollen Camper aus ihren Verstecken holen und das Geschehen mit der richtigen Strategie übernehmen.

Wie sieht die Map aus? Die Karte basiert auf einer alten Festung, die auf dem Berg „Felwinter Peak“, der Zuflucht der Eisenen Lords liegt. Wer sich die Zeit nimmt, kann sogar noch die Brücke vom Eisenen Tempel erkennen, dem ehemaligen Social-Space aus Destiny 1. Ebenso ist die Vostok-Map den Spielern aus der Season 10 Exotic-Quest für „Fellwinters Lüge“ bekannt.

Spieler hatten schon länger die Vermutung, dass genau diese beliebte Map zurückkommt, weil sich Bungie bereits 2019 im Vorfeld auf reddit dazu genau erkundigt hat. Der Community Manager dmg04 wollte von den Spielern wissen, was sie von der Map halten. Dazu stellte er einige detaillierte Fragen:

Welche Modi finden Sie an dieser Karte am angenehmsten?

In welchen Modi macht diese Karte eurer Meinung nach am wenigsten Spaß?

Seid ihr auf Out-of-Map-Exploits gestoßen?

Hattet ihr Probleme mit Spawnpunkten? (Nähe zu Feinden, Spawnen gegenüber eurem Team usw.)

Die Rückkehr in die „Ewigkeit“ passt zu „30 Jahre Bungie“

Die zweite PvP-Map, die zurückkehrt, ist „Ewigkeit“. Nachdem „Die Neun“ bereits in den Mutproben der Ewigkeit mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, wirkt diese PvP-Map durchaus passend.

Die Map selbst wurde kurz nach dem Start von Destiny 2 veröffentlicht und ist ebenfalls ganz dem sandigen Thema der Neun verschrieben.

Die PvP-Map Ewigkeit kehrt mit Witch Queen zurück.

Wie sieht die Map aus? Große helle Ebenen, die von polygonalen Strukturen und goldenen oder stählernen Kugeln unterbrochen werden. Wo genau die Location im Kosmos zu finden ist, weiß jedoch niemand. Vermutlich spielt ihr auf dieser Karte weit außerhalb der Umlaufbahn des Planeten Neptun.

Wer noch genauere Details zu den neuen Maps möchte, kann die Webseite Warmind.io besuchen. Dort sind alle PvP-Karten als sogenannte „Callout-Maps“ hinterlegt.

Was sagt die Community dazu? Das Karten zurückkehren finden die Spieler gut. Aber man ist auch ein wenig darüber enttäuscht, dass die beiden Karten nicht in den Trials spielbar sind, wie der Spieler jazzinyourfacepsn auf reddit erklärt:

Das sind großartige Neuigkeiten, ich liebte diese Karten! Ich bin enttäuscht, dass [Bungie] beschlossen hat, die Trials-Rotation auf 7 Karten einzugrenzen (ich glaube, es sind derzeit 11 Karten). Ich denke, es wäre großartig, sowohl Vostok als auch Eternity als Trials-Maps zu sehen, auch wenn es nur für jeweils ein Wochenende zu Beginn der Saison ist, und dann zurück zur Rotation der Favoriten.

Was tut sich in Zukunft noch im Schmelztiegel?

Immerhin war das offensichtlich erst der Anfang. PvP-Spieler können also hoffen. Für die kommende Season 17 wurde bereits von Joe Blackburn bestätigt, dass eine brandneue Schmelztiegel-Karte folgen wird – aus einer der neuen Locations, die mit Witch Queen ins Spiel kommen. Weitere Informationen gab es dazu aber erstmal nicht.

Das kommt in Season 18: In Season 18 kommt dann erneut eine zurückkehrende Map aus Destiny 1 in den Schmelztiegel. Auch hier gab es bislang keine Hinweise oder Andeutungen, um welche Map es sich handeln könnte. Mit den beiden jetzt bestätigten Rückkehrer-Maps „Vostok“ und „Ewigkeit“ lässt sich diese Auswahl jedoch weiter einschränken.

Diese PvP-Maps liegen derzeit noch im Content-Vault und warten auf die Reaktivierung:

Meltdown

Solitude

Retribution

The Citadel

Emperor’s Respite

Equinox

Firebase Echo

Gambler’s Ruin

Legion’s Gulch

Für die Zukunft des Schmelztiegels arbeitet Bungie zudem noch an anderen Elementen, die dieses Jahr ihren Weg ins Spiel finden sollen. Wann genau ist aber noch offen. Wir bleiben für euch dran. Die letzten Aussagen dazu von Bungie waren folgende:

Der PvP-Modus „Rift“ aus Teil 1 soll zu Destiny 2 kommen. Dort dreht sich alles um einen Funken, den man sich schnappen und in das feindliche Rift brettern muss.

Mehrere brandneue Modi für das PvP. Hier will man allerdings noch nichts spoilern.

Welche der beiden PvP-Maps ist euer Favorit? Hat Bungie eine gute Wahl getroffen oder hatte ihr auf andere Karte gehofft. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Map Bungie für die Zukunft ebenfalls zurückbringen sollte.