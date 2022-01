Destiny 2 wirft neue Spieler gerade in eine fast unschaffbare Aktivität – “Höllisch frustrierend”

In Destiny 2 haben es NewLight-Spieler, die zum ersten Mal spielen, gerade nicht leicht. Die kostenlose Jubiläumsaktivität „Mutproben der Ewigkeit“ sollte eigentlich eine witzige Gameshow-Aktivität mit Pferd sein. Doch neue Spieler erleben dort gerade die Hölle auf Wettkampfniveau und mit fiesen Champions.

Eigentlich versprechen die „Mutproben der Ewigkeit“ neuen Spielern kostenlosen Content, witzige Xur-Kommentare und ein unmögliches Pferd. Doch was spaßig klingt, ist derzeit für neue Spieler in Destiny 2 eine echt frustrierende Ersterfahrung.

Was ist das für eine Aufgabe? Direkt nach dem Spielstart bringt Bungie seine “Neuen Lichter” automatisch, nach der Einführungsmission, in die Jubiläumsaktivität „Mutproben der Ewigkeit“. Dort sind sie mit Lichtlevel 1100 nicht nur unterpowert. Sie stehen auch ohne legendäre Ausrüstung gleich den stärksten Gegnern in Destiny 2 fast chancenlos gegenüber.

Die Event-Aktivität hat ein Mindestpowerlevel von 1150. Neue Spieler starten mit 1100, spielen also quasi gleich auf Wettkampfniveau.

Die Aktivität enthält Champions aller Art, die nur mit passenden Mods richtig besiegt werden können.

Spieler mussten stellenweise bis zu einer Stunde kämpfen, was sehr frustrierend ist.

NewLight-Spieler sind in den “Mutproben der Ewigkeit” auf Wettkampfniveau.

Verständlich, dass dies für neue Spieler kein guter Anfang des Spiels ist, wenn man gleich eine so schlechte Erfahrung macht. Mit einem Powerlevel um die 1100 ist man von fast allen NPCs quasi ein “One-Shot”.

Die Aktivität läuft inzwischen seit fast einem Monat und am Einstieg für neue Spieler hat Bungie seither noch nichts verändert. Wurde hier vielleicht übersehen, dass NewLight-Spieler um Powerlevel 1100 noch gar keine Champion-Mods besitzen?

Spieler berichten von negativen Einstiegserfahrungen

Inzwischen berichten immer mehr NewLight-Spieler über ihre negativen Einstiegserfahrungen und auch erfahrene Destiny-2-Spieler, wie Hajoamine, zeigen auf reddit, wie niederschmetternd die „Mutproben der Ewigkeit“ sein können, wenn man gerade erst anfängt:

Frustriert erzählte [ein Freund] mir, dass es tatsächlich fast eine Stunde gedauert hat, um die Aktivität zu beenden. Er sagte mir, dass niemand da drin gewusst hat, was zu tun ist, sie sind an allen anderen Begegnungen gescheitert und haben über 30 Minuten damit verbracht, den Endgegner zu besiegen. Klingt super lustig, oder? […] Zuerst habe ich ihm nicht geglaubt. Aber als ich mich ihm für einen weiteren Lauf anschloss, waren alle außer mir Level 1 [Seasonrang].

Zudem beeinträchtigt das auch das Spielerlebnis von erfahreneren Destiny-2-Spielern. So berichtet iamthedayman21 auf reddit:

Habe letzte Nacht gespielt und ein paar einstellige Levels in mein Team bekommen. Ich war der Einzige, der Buffs bekam und Kristalle zerstörte. Ich war auch der Einzige, der im nächsten Abschnitt Minen entschärfte. Es war höllisch frustrierend!

Das Matchmaking bringt viele unterpowerte Spieler zusammen in die Aktivität.

Darum wird die Aktivität nicht einfach abgebrochen: Erfahrene Spieler würden jetzt argumentieren, dass man diese Aktivität schließlich nicht spielen muss, sondern kann.

Doch NewLight-Spieler sind sich gerade am Anfang des Spiels dieser Tatsache oft gar nicht bewusst. Viele gehen davon aus, sie müssen diese automatisch gestartete Aktivität durchspielen. Also kämpfen sie sich 50 Level unterpowert und ohne Champion-Mods durch die komplette Aktivität. „Es fühlt sich für sie wie ein ‘Xur Kidnapping you’-Vibe an.“

Was sagt Bungie zu dieser negativen Spielererfahrung? Der Community-Manager von Bungie cozmo23 meldete sich inzwischen auf reddit. Er teilte den Spielern dort mit, dass man sich das Problem ansehen werde, um die Erfahrung zu verbessern.

Wir haben dieses Problem an das Team gesendet, um es zu untersuchen. Hoffentlich können wir die erste Interaktion mit dem fantastischen Pferd mit neuen Lichtern positiver gestalten. schreibt Bungies Community-Manager cozmo23 auf reddit

Unsere Empfehlung für NewLight-Spieler: Solltet ihr mit Destiny 2 starten und ebenfalls in diese Situation kommen, dann könnt ihr die Jubiläums-Aktivität “Mutproben der Ewigkeit” jederzeit abbrechen.

Das Event wird, wie Bungies Game-Director Joe Blackburn erst vor Kurzem auf twitter bekannt gab, noch länger im Spiel sein: Ihr könnt diese also auch noch zu einem späteren Zeitpunkt spielen, wenn ihr eure Champion-Mods aus dem Artefakt der Season 15 und legendäre Ausrüstung bekommen habt.

Spieler möchten nicht in Aktivitäten gedrängt werden: Die Spieler hoffen nun, dass Bungie den Einstieg ins Event bald anders gestaltet. Vor allem damit für neue Spieler der Einstieg weniger frustrierend ist. Grundsätzlich dürfte sowieso niemand in eine Aktivität gedrängt werden, bei der man keine Chance hat zu gewinnen, wie die Spieler auf reddit immer wieder betonen. Der Einstieg sollte über das Powerlevel geregelt werden und das Spiel automatisch erkennen, wenn jemand noch nicht über den benötigten Lichtlevel verfügt.

Wusstet ihr, dass die „Mutproben der Ewigkeit“ für NewLight-Spieler so extrem frustrierend sind? Wie sind eure Erfahrungen? Seid ihr vielen Seasonrang 1-Spielern in den Mutproben begegnet? Werdet ihr in Zukunft darauf achten und den Neueinsteigern helfen?