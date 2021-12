Destiny 2: Das sind die neuen Exotics, die mit dem großen Jubiläums-Patch kamen

In Destiny 2 wurden mit dem Jubiläumspatch zwei neue Exotics ins Spiel gebracht. Welche das sind und wie sie bei den Spielern ankommen zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Was sind das für Waffen? Dabei handelt es sich um zwei neue Exotics. Die aus Destiny 1 bekannte Gjallarhorn, die den Sohn von Oryx jedes Mal in die Knie zwang. Und eine Pistole die an Halo angelehnt ist. Beide Waffen wurden im Zuge des 30-jährigen Bungie-Jubiläums ins Spiel implementiert. Nun haben Hüter die Möglichkeit ihnen nach dem Update 3.4.0 nachzujagen.

Wie habe ich Zugriff auf die Waffen? Die “Wegbereiter”-Pistole kann von jedem Spieler, mit oder ohne erworbenen Jubiläums-DLC ergattert werden. Bei der Gjallarhorn müsst ihr jedoch das DLC erworben haben, sonst habt ihr keinen Zugriff auf die dazugehörige Quest.

Eine Legende und dazu ein Crossover

Wer Halo und Destiny 1 gespielt hat, kennt die beiden Waffen. Das Gjallarhörnchen gehört in der Destiny-Geschichte zu den krassesten Waffen, die ein Boss je gesehen hat. Mit der Pistole sollte jeder Halo-Fan seine Freude haben, denn die ist an das Aussehen der bekannten M6-Magnum angelehnt.

Gjallarhorn

Was kann die Waffe? Der exotische Raketenwerfer im Schweren-Slot sendet eine Rakete zu euren Feinden. Trifft das Geschoss auf euer gewünschtes Ziel, spaltet es sich in kleinere zielsuchende Cluster-Projektile, die erneut nach Feinden suchen.

Dabei unterstützt euch das Zielsuchende Modul in der Waffe. Mit diesem wird jeder anvisierte Gegner von der Rakete verfolgt.

Hält die Waffe ihren damaligen Ruf stand? Die Community macht nicht den Eindruck, dass die Waffe so OP ist, dass man sie gleich hinter Nerf-Gittern einsperren muss. Das neue Spielzeug der Hüter wurde tatsächlich gut ausbalanciert und genießt einen guten Ruf. Spieler schreiben in den sozialen Netzwerken Kommentare wie:

Sie haben es tatsächlich geschafft, Ghorn ausgewogen und unglaublich kraftvoll zu machen, ich bin sehr zufrieden. sagt YouTube-User Guji Smalls

Darüber hinaus wird sich zeigen, ob die Spieler nicht dank ausgeklügelten Builds die Waffe dennoch zu ihrem alten OP-Status verhelfen werden.

Wegbereiter

Was kann die Waffe? Hierbei handelt es sich um eine Pistole, die mit Spezialmunition angetrieben wird. Ihr könnt einzelne Schüsse abgeben oder vollautomatisch auf eure Feinde feuern und profitiert somit von einer erhöhten Feuerrate.

Für eine Pistole besitzt die Wegbereiter eine herausragende Reichweite mit einem fast maximalen Nachladetempo. Die neue Knarre glänzt bei fast allen Stats und besitzt sogar beim Zielen ein Zielfernrohr.

Was sagen die Hüter? Hüter freuen sich, dass Bungie endlich eine Pistole mit hoher Schlagkraft in die Sammlung bringt. Dazu meinen sie, dass sich die Waffe gut mit einer Maschinenpistole macht. Mit solch einer Kombi habt ihr jede Entfernung abgedeckt und besitzt eine handgroße Sniper noch dazu.

Spieler verfassen ihre Freude in den Kommentaren auf YouTube wie folgt:

Ich bin froh, dass ich nicht der einzige bin, der in diese Waffe verliebt ist. Es ist im Grunde ein Taschenscharfschützengewehr und eine Handkanone in 1, die sich höchstwahrscheinlich auch gut mit einer SMG kombinieren lässt! meint YouTube-User Vibe Lord Jae

Bungie hat sehr starke Exo-Waffen in Destiny 2 geliefert, die wirklich ausbalanciert sind. Nur die Zeit wird zeigen, ob der Nerf-Hammer erneut geschmissen wird. Vorerst haben jedoch die Hüter Zeit neuen Schätzen hinterherzujagen und davon zu profitieren.

Was haltet ihr von den neuen Exo-Waffen? Findet ihr sie gut? Oder sind sie euch zu OP? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!