Destiny 2 verbessert exotische Ornamente, macht gutes Aussehen jetzt leichter

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das lange stöbern im Everversum entfällt: Dank der Änderung sind Spieler nicht mehr so stark vom Everversum abhängig. Es genügt das Lieblingsitem zu inspizieren, um zu erkennen, was gut zum Outfit passen würde oder welches exotische Ornament man gerne noch haben möchte.

So funktioniert das System bisher: Exotische Ornamente waren bisher nur über das Everversum, den Destiny 2 Ingame-Shop, einzusehen. Die Spieler mussten dazu regelmäßig die Rotation im Everversum-Shop durchsuchen in der Hoffnung das gewünschte Exo-Ornament dort vielleicht vorzufinden.

Bei Destiny 2 stehen für morgen große Veränderungen an. Mit dem 30-Jahre-Bungie Paket kommen neue Inhalte und Änderungen ins Spiel. Sehr positiv wurden vor allem die Quality-of-Life-Anpassungen aufgenommen. Diese beinhalten nämlich auch Änderungen für das Kaufsystem von exotischen Ornamenten, was gutes Aussehen in Zukunft leichter macht.

Insert

You are going to send email to